उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क दुर्घटना की एक खौफनाक वीडियो सामने आयी है, जिसमें सड़क पार करती लड़की को एक तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लड़की टक्कर लगते ही उछलकर दूर जा गिरी, वहीं कार के ड्राइवर ने लड़की को टक्कर मारने के बाद कोर रोकी नहीं और मौके से फरार हो गया। फिलहाल लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की को टक्कर मारने वाली कार की पहचान कर ली गई है और जल्द ही कार के ड्राइवर के खिलाफ कारवाई की जाएगी।

बता दें कि सड़क हादसों में हर साल उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गवांते हैं। हालांकि सड़कों पर लापरवाही सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। देश की राजधानी भी ऐसे हादसों से अछूती नहीं है, जहां कार के ड्राइवर की लापरवाही या तेज गति किसी राहगीर की जान पर भारी पड़ गई। बीते साल 2016 में ही नॉर्थ दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइन्स में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें रात के समय सड़क पार कर रहे युवक को एक मर्सिडीज कार ने टक्कर मार दी थी। जांच में पता चला था कि हादसे के वक्त कार की 100 किमी प्रतिघंटा के करीब थी और कार का ड्राइवर एक 17 साल का लड़का था।

#WATCH: A girl gets hit by a speeding car while she was crossing road in Muzaffarnagar on July 3. The girl is currently admitted at a hospital. Police say the vehicle has been identified and action will be taken against the driver. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/cQCiGwgTIl

— ANI UP (@ANINewsUP) 4 July 2018