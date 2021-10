पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर अब पाक की जासूसी एजेंसी आईएसआई (ISI) के एक कथित एजेंट को अपने घर में रखने का आरोप लगा है। इस आरोप को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर पंजाब के गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जांच करवाने की बात कही है।

क्या कहा मंत्री ने- पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि क्या अमरिंदर सिंह की दोस्त अरूशा आलम के पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध है। रंधावा ने कहा- “कैप्टन कह रहे हैं कि पंजाब को आईएसआई से खतरा है। इसलिए हम आईएसआई के साथ अरूसा आलम के संबंधों की जांच करेंगे।

साजिश का आरोप- रंधावा ने कहा कि उन्होंने पंजाब पुलिस चीफ से आरोपों की जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले साढ़े चार साल से पाकिस्तान से ड्रोन आने का मुद्दा उठाते रहे हैं। कैप्टन ने पहले इस मुद्दे को उठाया और बाद में पंजाब में बीएसएफ को तैनात किया। तो यह एक बड़ी साजिश लगती है जो जांच की जरूरत है।

They're (Capt Amarinder Singh) now saying that there's threat from ISI. We'll look into the woman's connection with it (ISI). Capt kept raising drones issue coming from Pakistan for last 4.5 yrs: Punjab Dy CM on whether Amarinder Singh's friend Aroosa Alam has links with ISI pic.twitter.com/rosotkSqtb

— ANI (@ANI) October 22, 2021