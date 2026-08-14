बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के कथित अमर्यादित व्यवहार को और पीएम मोदी के खिलाफ के खिलाफ उनकी की गई टिप्पणी को लेकर हमला बोला है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी, विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह का अमर्यादित आचरण आपने दिखाया है, वह पूरे लोकतांत्रिक विमर्श को शर्मसार करता है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपने किया, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा, भाषा और लोकतांत्रिक संस्कारों से समझौता नहीं किया जा सकता। देश आपसे अमर्यादित आचरण के लिए सार्वजनिक माफी की अपेक्षा करता है।

राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह का अमर्यादित आचरण आपने दिखाया है, वह पूरे लोकतांत्रिक विमर्श को शर्मसार करता है।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपने किया, वह किसी भी… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 14, 2026

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में शालीनता और मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं राहुल गांधी। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में किस तरह की भाषा और व्यवहार होना चाहिए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। वे जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, वे इटली की राष्ट्राध्यक्ष हैं और भारत के इटली के साथ मित्रवत संबंध हैं।

संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के हाव-भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और जिस तरह मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, उसके लिए बिहार में एक शब्द है-‘लफुआगिरी’। मैं यह शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में वे यही कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कल जो हरकत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की है, वो किसी ‘सड़कछाप’ से अलग नहीं थी। ये लोग निराशा में हैं। उनके परनाना प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रहे, पिता प्रधानमंत्री रहे, यदि वे विदेश नीति नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी विदेश नीति देश के बाहर जाकर, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलकर भारत को अपशब्द कहना है… लगता है कि राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वे बीमार हैं, निराशा में हैं।

‘लफुआगिरी’ कर रहे हैं राहुल गांधी, पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बोले जेडीयू नेता संजय झा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान को लेकर एनडीए के नेताओं ने तीखी आलोचना की है। शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश नीति को लेकर दिए बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार की भाषा में कहें तो ‘लफुआ’ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।