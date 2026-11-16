महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। दरअसल, राज्य के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन यानी C-सेक्शन डिलीवरी के आंकड़ों में आए अंतर को लेकर सरकार ने यह निर्देश दिया है। दोनों तरह के अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्राइवेट अस्पतालों में हर 10 में से करीब 6 महिलाओं की डिलीवरी C-सेक्शन के जरिए हो रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा करीब 37 प्रतिशत है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) के वित्त वर्ष 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हुई 3,23,245 संस्थागत डिलीवरी में से 1,18,036 यानी 37 प्रतिशत C-सेक्शन से हुईं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 3,18,683 डिलीवरी में से 1,89,152 यानी 59 प्रतिशत डिलीवरी सी-सेक्शन से हुईं।

पिछले कुछ सालों में बड़ा है यह अनुपात

महाराष्ट्र में C-सेक्शन डिलीवरी का अनुपात पिछले कुछ सालों के लगातार बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा NFHS-4 (2015-16) में 18.3 प्रतिशत था, जो NFHS-6 (2023-24) में बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गया। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों में NFHS-5 के दौरान C-सेक्शन डिलीवरी का अनुपात 39.1 प्रतिशत था, जो NFHS-6 में बढ़कर 48.5 प्रतिशत पहुंच गया।

मुंबई के आंकड़े क्या कहते हैं?

राजधानी मुंबई के आंकड़ों में भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच अंतर सामने आया है। शहर के सरकारी अस्पतालों में हुई 25,002 संस्थागत डिलीवरी में से 12,654 यानी 51 प्रतिशत C-सेक्शन के जरिए हुईं। वहीं, प्राइवेट अस्पतालों में 24,740 डिलीवरी में से 14,606 यानी 59 प्रतिशत सिजेरियन थीं। महाराष्ट्र के नगर निगम क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में C-सेक्शन का अनुपात 50 प्रतिशत, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 64 प्रतिशत दर्ज किया गया।

सी सेक्शन बढ़ने की क्या हो सकती हैं वजह?

मुंबई के कामा और एल्ब्लेस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. तुषार पाल्वे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि C-सेक्शन डिलीवरी बढ़ने के पीछे कई मेडिकल और सामाजिक कारण हो सकते हैं। देर से गर्भधारण, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉइड संबंधी समस्याएं और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी स्थितियां गर्भावस्था को जटिल बना सकती हैं।

इसके अलावा IVF के जरिए गर्भधारण, बच्चे के वजन को लेकर चिंता, बच्चे की उल्टी स्थिति (ब्रीच प्रेजेंटेशन), एमनियोटिक फ्लूइड की कमी और पहले सिजेरियन हो चुका होना भी डिलीवरी के तरीके को प्रभावित कर सकता है।

डॉ. पाल्वे के मुताबिक, अस्पतालों का वर्क मैनेजमेंट, उपलब्ध स्टाफ और मरीजों की पसंद भी इसमें भूमिका निभाती है। सामान्य डिलीवरी में 12 से 18 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि C-सेक्शन की प्रक्रिया आमतौर पर 30 से 45 मिनट में पूरी हो जाती है। ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी को शेड्यूल करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

इसके अलावा लेबर पेन का डर, परिवार का दबाव, शुभ तारीख या मुहूर्त के अनुसार बच्चे का जन्म कराने की इच्छा और इंटरनेट व सोशल मीडिया से मिलने वाली जानकारी भी महिलाओं और उनके परिवारों के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। सुस्त जीवनशैली, व्यायाम की कमी, बढ़ता वजन, तनाव और पर्याप्त नींद नहीं लेना भी संभावित कारणों में शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने दिया ऑडिट का आदेश

स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संदीप सांगले ने 3 नवंबर को जारी निर्देश में जिला सर्जनों, नगर निगमों के स्वास्थ्य अधिकारियों, बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में C-सेक्शन डिलीवरी का नियमित ऑडिट कराने को कहा है।

यह ऑडिट LaQshya कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिजेरियन डिलीवरी केवल उन्हीं मामलों में हो, जहां चिकित्सकीय रूप से इसकी जरूरत है। ऑडिट के नतीजों की समीक्षा हर महीने LaQshya क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी की बैठक में की जाएगी। जरूरत पड़ने पर FOGSI और AMOGS जैसी चिकित्सा पेशेवर संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

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