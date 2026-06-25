बेंगलुरु के आरआर नगर में स्थित बिग बॉस फेम और कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के घर पर एक बिजनेसमैन का शव मिला है। पुलिस ने लाश बरामद करने के सात ही घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान वैशाख नाम के शख्श के तौर पर हुआ है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह मामला बेंगलुरु के आरआर नगर के पॉश इलाके में स्थित एलिगेंट्स अपार्ट्मेंट्स का है। इसी में कन्नड़ एक्ट्रेस कृषि रहती हैं। उनके आवास से ही बिजनेसमैन का शव बरामद हुआ है। पुलिस को इस बात का शक है कि जब घर पर कोई नहीं था, उसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली।

कई दिनों से अभिनेत्री के घर पर रह रहा था मृतक

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि मृतक वैशाख शहर के ही गिरिनार इलाके में रहता था। उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जानकारी के मुताबिक वह पिछले कुछ दिनों से आरआर नगर स्थित थापंडा के अपार्टमेंट में ही रह रहा था और घटना के समय वह अकेला था।

सूत्रों के अनुसार वैशाख ने कृषि थापंडा से मौत से पहले उससे संपर्क किया था। हालांकि, बताया जाता है कि उस समय वह नेलमंगला में थीं और जवाब नहीं दे सकीं। उन्होंने आगे बताया कि वैशाख के संकट होने का संदेश मिलने के बाद कृषि थापंडा ने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया, जो तुरंत अपार्टमेंट में पहुंचे।

पिता की शिकायत पर शुरू हुई जांच

इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम उनके हालिया संदेशों और उनकी मृत्यु से पहले की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।” पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया।

वैशाख के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरआर नगर पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घर से कोई आत्महत्या नोट बरामद नहीं हुआ है।

वसूली के केस में हुई थी गिरफ्तारी?

पुलिस के अनुसार वैशाख को इससे पहले कारोबारी अरविंद रेड्डी से जुड़े एक कथित जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि रेड्डी को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया था जिसमें बड़ी रकम की मांग की गई थी और उनसे माफी मांगने को कहा गया था। शिकायत के बाद वैशाख को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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