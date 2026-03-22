ओडिशा के तारापुरम में रविवार तड़के एक बस का पिछला टायर फटने के बाद आग लग गई। इस बस में चित्रकोंडा विधायक मंगू खिला सहित कुल 37 यात्री सवार थे। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह बस भुवनेश्वर से मलकानगिरी जा रही थी।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिस वक्त बस में आग लगी, उस समय सभी यात्री सो रहे थे लेकिन गनीमत यह रही कि ड्राइवर की सूझबूझ कि वजह से बड़ा हादसा टल गया।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में चित्रकोंडा विधायक मंगू खिला ने बताया कि वो ‘नीलकंठेश्वर’ बस से भुवनेश्वर से मलकानगिरी की यात्रा कर रहा थे। बस आंध्र प्रदेश की ओर जाने वाले हाईवे चल पर थी। सुबह लगभग 3:00 बजे, जब सभी यात्री सो रहे थे, तभी बस में आग लग गई। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, वह बाहर निकला और देखा कि बस में आग लगी हुई है।
विधायक को आई हल्की चोट
उन्होंने कहा, “लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर हम तुरंत जाग गए… मैं भी बचाव कार्य में जुट गया और महिलाओं तथा छोटे बच्चों को बस से बाहर निकालने में मदद की। हमने हर एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया लेकिन सामान को नहीं बचा पाए। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, हालांकि ऐसा लगता है कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था… बचाव कार्य के दौरान, मेरे हाथ और पैर में मामूली चोटें आईं।”
बस जलकर हो गई राख
न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह हादसा आंध्र प्रदेश में रामभद्रपुरम के पास हुआ। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर के अलर्ट रहने और यात्रियों की सतर्कता ने एक बड़ा हादसा टालने में मदद की।
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने बस रोकने के बाद सभी खिड़कियां खोल दीं और सभी यात्रियों को जगाया। कांग्रेस विधायक मंगू खिला भुवनेश्वर के रसूलगढ़ बस स्टैंड से बस में सवार हुए थे। हादसे के बाद यात्रियों को अन्य बस में मलकानगिरी रवाना किया गया। पुलिस ने बस में आग लगने की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
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यात्रियों के लिए बस में एक गाइड मौजूद रहेगा, जो प्रत्येक स्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी देगा। किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और छह से बारह वर्ष तक के बच्चों के लिए 300 रुपये तय किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।