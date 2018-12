जम्मू- कश्मीर के पुंछ जिले में आज (शनिवार) एक बस हाईवे से फिसलकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 यात्री जख्मी हुए हैं।

क्या है पूरा मामला

दरअसल लोरान से पुंछ की ओर बस जा रही थी। लेकिन बस हाईवे से फिसलकर खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है जबिक 19 यात्री इस घटना में घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हादसा मंडी तहसील के पलेरा इलाके में हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य में जुटी हैं।

#JammuAndKashmir: At least 11 dead after a bus skidded off the road and fell into a deep gorge in Plera in Mandi tehsil of Poonch district today, multiple injuries reported. The bus was heading towards Poonch from Loran. More details awaited. pic.twitter.com/nJylRzLDPI

— ANI (@ANI) December 8, 2018