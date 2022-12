Gujarat Bus Accident: गुजरात के नवसारी में बस हादसा, 9 की मौत, 32 घायल

Gujarat Bus Accident: ये हादसा एसयूवी और बस की टक्कर के कारण हुआ। इसमें 9 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई।

Navsari बस हादसे में 9 लोगों की मौत (ANI PHOTO)

