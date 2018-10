त्रिपुरा में बड़ा हादसा: घायल जवानों की संख्या बढ़कर 29 पहुंची, अस्तपाल पहुंचे सीएम

सोमवार (22 अक्टूबर) देर रात त्रिपुरा में बड़ा बस हादसा हुआ है, इस हादसे में करीब 22 जवान घायल हो गए थे। बाद में घायल जवानों की संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब रात को ही घायल जवानों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। घायल जवानों का पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। यह हादसा पश्चिमी त्रिपुरा जिले के बारामुरा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। यहां जवानों से भरी बस पलट गई। बस दुर्घटना में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की आठवीं बटालियन के जवान सवार थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की आठवीं बटालियन की यह टुकड़ी धलाई जिले के ललछेर्रा से आ रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक बस पलटने से 22 जवान घायल हो गए। हालांकि सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जिनमें से दो जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। डीजीपी के मुताबिक गंभीर रूप से घायल जवानों को कोलकाता शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अचानक नियंत्रण खोने की वजह से पलकर एक तालाब में जा गिरी। हालांकि अभी इस दुर्घटना के बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Agartala: CM Biplab Deb reaches hospital to meet jawans of 8th battalion of Tripura State Rifles who were injured in bus accident in Baramura hills of West Tripura,says "Doctors are looking after them, I believe they'll be fine soon. Chief Secy, DG&other police officers are here" pic.twitter.com/r4wN6NCWaD — ANI (@ANI) October 22, 2018

#SpotVisuals from Tripura: At least 22 personnel of 8th battalion of Tripura State Rifles have been injured in a bus accident in Baramura hills area of West Tripura district. They were coming from Dhalai district's Lalcherra. All the injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/YrHARLyUwJ — ANI (@ANI) October 22, 2018

Tripura: At least 22 personnel of 8th battalion of Tripura State Rifles have been injured in a bus accident in Baramura hills area of West Tripura district. They were coming from Dhalai district's Lalcherra. All the injured have been admitted to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/D1rarkMiUj — ANI (@ANI) October 22, 2018

