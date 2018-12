दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आखिरकार आज (गुरुवार) संजलि मौत से जंग हार गई। बता दें कि संजिल पर दो युवकों ने पेट्रोल डालकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया था। जिसके बाद से संजलि की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी और आज संजलि ने दम तोड़ दिया। वहीं पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं।

गांव में पसरा है मातम

दरअसल पूर मामला आगरा के मलपुरा के गांव लालऊ का है। जहां कक्षा 10वीं की छात्रा संजलि अपने गांव से करीब 9 किमी दूर नौमील गांव स्थित अशरफी देवा छिद्दा सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। मंगलवार दोपहर छुट्टी के बाद वो साइकिल से घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार दो युवकों ने संजलि पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही संजलि को गंभीर अवस्था में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जिसके बाद उसे वहां से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। संजलि की मौत से परिजनों का बुरा हाल है। वहीं गांव में भी मातम पसरा हुआ है।

Teenage girl set on fire by youth in Agra, while @dgpup was having meeting with senior police officials in Agra @agrapolice @Uppolice pic.twitter.com/LAlhGXJaCj

