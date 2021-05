सूबे के बॉर्डर पर देखने गए थे अतिक्रमण की स्थिति, चलने लगीं गोलियां, MLA को हमले से जान बचा भागना पड़ा, देखें- कैसे?

असम में एक कांग्रेस विधायक, उनके सुरक्षा अधिकारी और अन्य पर जोरहाट जिले के एक जंगल में भारी गोलीबारी हुई। यह जंगल नागालैंड से लगी राज्य की सीमा से सटा हुआ है। इस घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। जिसमें विधायक और अन्य लोग जंगल में भागते हुए दिख रहे हैं और उनपर गोलियां बरस रहीं हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलियां राज्य की सीमा के उस पार नागालैंड से चल रही थी।

इस घटना में तीन पत्रकारों के भी घायल होने की खबर आई है। अधिकारी ने कहा, “मरियानी विधायक रूपज्योति कुर्मी अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ देसोई घाटी रिजर्व वन में दूसरी तरफ से अतिक्रमण की जांच के लिए गए थे, तभी अचानक दूसरी तरफ से उन पर गोलियां चलाई गईं। वे इलाके से भागने में सफल रहे।”

