फरीदाबाद में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार की देर रात और शनिवार तड़के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ धार्मिक स्थलों को भी गिरा दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

यह कार्रवाई फरीदाबाद के एनआईटी नंबर- 3 के इलाके में की गई। देर रात को नगर निगम का दस्ता भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई शनिवार दोपहर तक चल सकती है।

फरीदाबाद में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रास्ता बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण की वजह से आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने में मुश्किल आ रही थी।

पुलिस प्रशासन की ओर से देर रात को ही धार्मिक स्थलों के चारों ओर नाकेबंदी कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। नगर निगम ने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया था। अवैध धार्मिक ढांचों को गिराए जाने के बाद उनके मलबे को ट्रकों में भरकर तुरंत बाहर ले जाया गया। पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है।

इससे पहले हरियाणा सरकार ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद जिले के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस सेवाओं और सभी डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया था।

The Haryana Government has ordered the temporary suspension of mobile internet services, bulk SMS services, and all dongle services in a designated area of Faridabad district to maintain public peace and law and order during a demolition drive scheduled for May 30. pic.twitter.com/nwDgZ01XJl — ANI (@ANI) May 30, 2026

इससे पहले भी नगर निगम फरीदाबाद के सेक्टर 21, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर चुका है। सूरजकुंड और ग्रेटर फरीदाबाद में भी बड़े पैमाने पर सड़क किनारे किया गया अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई- नगर निगम

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। अदालत ने सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर सड़क किनारे किए गए अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने का निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर बने हुए थे। प्रशासन का यह भी कहना है की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही की जा रही है।

पुलिस और प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से अफवाहों और गलत सूचनाओं को आगे बढ़ाने से रोका जा सकेगा।

बांद्रा में आखिर क्यों चला बुलडोजर?

मुंबई के बांद्रा में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस और स्थानीय लोग आमने-सामने आ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों ने पथराव किया है और जमकर बवाल हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।