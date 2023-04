Bulldozer Action: दरगाह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अर्धसैनिक बल के जवान तैनात

Bulldozer Action: दरगाह की देखभाल करने वाले यूसुफ बेग का कहना है कि यह दरगाह 500 साल पहले बनाई गई थी। दरगाह उस समय से है, जब न तो सड़क थी और न ही फुटपाथ।

Dargah In Delhi Nizamuddin Area: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके दरगाह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। (फोटो सोर्स: PTI)

Bulldozer Action: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक अवैध दरगाह पर शनिवार (1 अप्रैल, 2023) को बुलडोजर चला। इस अवैध निर्माण को शनिवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर से गिरा दिया गया। बवाल या विरोध से निपटने के लिए इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ पीडब्ल्यूडी की टीम बुलडोजर लेकर हजरत निजामुद्दीन इलाके की मथुरा रोड के सामने मस्जिद के पास अवैध निर्माण ढहाने पहुंची। कुछ ही देर में टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। फिलहाल कर्मचारी मौके से मलबा हटा रहे हैं। दरगाह की देखभाल करने वाले यूसुफ बेग का कहना है कि यह दरगाह 500 साल पहले बनाई गई थी। दरगाह उस समय से है, जब न तो सड़क थी और न ही फुटपाथ। पिछले दिनों एसडीएम से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि कुछ हिस्सा हटा लो। उसके बाद हमने 13 मीटर का हिस्सा हटा लिया था। उसके बाद भी यह कार्रवाई की गई। https://www.jansatta.com/blank.html

