Jallikattu : तमिलनाडु में जल्लीकट्टू देख रहे नाबालिग को सांड ने कुचला, इलाज के दौरान हुई मौत

Jallikattu : तमिलनाडु के धर्मपुरी में आयोजित एक जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 14 वर्षीय लड़के को एक सांड ने कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गयी।

Jallikattu : 14 वर्षीय गोकुल अपने रिश्तेदारों के साथ जल्लीकट्टू देखने गया था। (सांकेतिक तस्वीर : ANI)

