ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: 2 इमारतों के मलबे में 50 लोगों के दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ, डॉग स्क्वॉड और 12 एंबुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी

मंगलवार (17 जुलाई, 2018) देर रात ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में 2 इमारतें गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इनमें से एक छह मंजिला बिल्डिंग निर्माणाधीन थी। इस हादसे में कई मजदूरों समेत करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की दो टीम मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 2 से 3 लोगों को मलबे से निकाला गया है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, थाना बिसरख क्षेत्र के गांव शाहबेरी में 6 मंजिला इमारत गिरी है। इस इमारत में काम चल रहा था और दर्जनभर मजदूर रह रहे थे। मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि 6 मंजिला इमारत पास की 4 मंजिला इमारत पर गिरी है। 4 मंजिला इमारत में करीब 18 परिवार रह रहे थे। इस घटना में करीब 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दमकल विभाग की गाडियां मलबा हटाने और लोगों को मलबे से निकाले में जुट गई है।

हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी को राहत-बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए कहा है। वहीं आस-पास के लोगों का कहना है कि हादसे के करीब 1 घंटे बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। वहीं एडीएम कुमार विनीत मौके पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल इस घटना के बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर बचाव कार्य में जुट गई है। इसके अलावा घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 12 एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद है।

#UPDATE Building collapse in Greater Noida's Shah Beri village: 2 NDRF teams have reached the spot. Search & rescue operations are underway. pic.twitter.com/ZcIxx1a50B — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

#UPDATE: Two buildings have collapsed in Shah Beri village under Bisrakh police station limits in Greater Noida, trapping several people under the debris. A National Disaster Response Force team has reached the spot. More details awaited. pic.twitter.com/GRSeNnuMT0 — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

Building collapse in Greater Noida's Shah Beri village: CM Yogi Adityanath has taken cognisance of the incident and has asked the District Magistrate to take up relief measures with National Disaster Response Force team & Police to ensure immediate rescue. — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

Our priority right now is to save any life that is left. 12 ambulances are present here & all the hospitals nearby have been alerted. NDRF teams & dog squads are also present on the spot: Union Minister Mahesh Sharma on building collapse in Greater Noida's Shah Beri village pic.twitter.com/XzWQE9Duzo — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

