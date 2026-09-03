आपने इंसानों के जन्मदिन पर केक कटते, गुब्बारे सजते और मिठाइयां बांटते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी भैंस का जन्मदिन इस तरह मनाते देखा है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक शख्स ने अपनी पालतू भैंस का चौथा जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। इस अनोखी बर्थडे पार्टी में केक से लेकर फूलों की माला और बर्थडे कैप तक, सब कुछ मौजूद था।

बलिया के बड़गांव गांव में मंगलवार रात राजेश कुमार वर्मा ने अपनी पालतू भैंस ‘बसंती’ के जन्मदिन पर खास समारोह आयोजित किया। इस पार्टी में गांव के कई लोग भी शामिल हुए और उन्होंने बसंती के जन्मदिन का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया।

बसंती के लिए सजाया गया पूरा ‘बर्थडे सेटअप’

बसंती के जन्मदिन के लिए कार्यक्रम स्थल को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बसंती को भी खास अंदाज में तैयार किया गया। उसके गले में फूलों की माला पहनाई गई और सिर पर ‘हैप्पी बर्थडे’ लिखी टोपी सजाई गई।

इतना ही नहीं, उसके सामने दो केक भी रखे गए। जैसे ही केक काटने की रस्म हुई, वहां मौजूद ग्रामीणों ने तालियां बजाईं और एक साथ ‘हैप्पी बर्थडे बसंती’ कहकर उसे जन्मदिन की बधाई दी।

भैंस के जन्मदिन पर जुटा पूरा गांव, केक खिलाया तो बांटी गई मिठाई (Still from video/ Enhanced with AI)

केक और केले खिलाकर मनाया जश्न

केक काटने के बाद राजेश वर्मा ने अपनी पालतू भैंस बसंती को केक के टुकड़े और केले खिलाए। इसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों के बीच मिठाइयां भी बांटी गईं। इस अनोखी पार्टी को देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में जुटे और पूरे समारोह का आनंद लिया।

‘बसंती मेरे परिवार का हिस्सा है’

राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी भैंस के प्रति प्यार जताने के लिए उसका जन्मदिन इस अलग अंदाज में मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह बसंती को सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं।

वर्मा के मुताबिक, बसंती उनके परिवार का हिस्सा है और वह उसके प्रति अपना स्नेह कुछ अलग तरीके से जाहिर करना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने उसके चौथे जन्मदिन पर यह खास आयोजन किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बसंती के जन्मदिन का यह अनोखा जश्न कैमरे में भी कैद हो गया। समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में ग्रामीणों को बसंती के आसपास खड़े होकर तालियां बजाते और उसे जन्मदिन की बधाई देते देखा जा सकता है।

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