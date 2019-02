जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बृहस्पतिवार को हुए आंतकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। बता दें कि ये आंतकवादी हमला 2016 में हुए उरी हमले से भी काफी बड़ा था। पुलवामा के इस हमले से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। ऐसे में आज हमले में शहीद हुए एक CRPF जवान को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह तथा जम्मू एवं कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कंधा दिया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तथा भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सभी शहीद हुए CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने दी सुरक्षाबलों को छूट: बता दें कि आज ही पीएम नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया कि आंतकवाद के खिलाफ लड़ाईक के लिए सुरक्षाबलों को पूरी छूट दे दी गई है। इसके साथ ही पीएम ने कहा- दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं जवानों के साथ हैं। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, उतना ही लोगों का खून खौल रहा है। मैं ये समझ सकता हूं।

#WATCH Union Home Minister Rajnath Singh, J&K Governor Satya Pal Malik and Army's Northern Command chief Lt Gen Ranbir Singh in Budgam, pay tribute to CRPF personnel who lost their lives in #PulwamaAttack pic.twitter.com/woCNZNGvzS

