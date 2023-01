BSSC Question Paper Leak Issue: BSSC छात्रों पर लाठीचार्ज को नीतीश के विधायक ने बताया जायज, बोले- ऐसा तो होना ही था, अगर स्टूडेंट्स नहीं माने तो कैंसिल करेंगे एग्जाम

BSSC Question Paper Leak Issue: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar) के विधायक गोपाल मंडल (Gopal Mandal) ने कहा कि अगर अभ्यर्थी ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा।

BSSC Question Paper Leak Issue: जदयू विधायक गोपाल मंडल। (फोटो सोर्स: ANI)

