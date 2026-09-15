Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने जीत हासिल की है। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने खुशी जाहिर की है और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही, चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप भी लगाया है।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बीएसपी ने भी इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और काफी उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में जबरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अन्तर से हरा दिये गये हैं, वरना पार्टी का यहां और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था। इसके लिए पार्टी ने बीएसपी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी हैं।”

पंजाब और अन्य बाकी चुनावों का भी मायावती ने किया जिक्र

मायावती ने इस दौरान राजस्थान के साथ-साथ हाल के दिनों में पंजाब सहित देश के दूसरे राज्यों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, इससे पहले पंजाब सहित देश के कुछ और राज्यों में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, तो वहां भी पार्टी का पहले से अच्छा नतीजा आया है और वे भी बधाई के पात्र हैं।”

1. राजस्थान में हुये निकाय चुनाव में बी.एस.पी. ने भी इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और काफी उम्मीदवार सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से दोबारा गिनती में ज़बरदस्ती थोड़े-थोड़े वोटों के अन्तर से हरा दिये गये हैं, वरना पार्टी का यहाँ और भी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता था।… — Mayawati (@Mayawati) September 15, 2026

मायावती ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, “अब वहां आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में व देश में लोकसभा आम चुनाव में भी वे सभी लोग अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लायेंगे।”

राजस्थान निकाय चुनाव में कैसा रहा बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन?

बता दें कि राजस्थान निकाय चुनावों के परिणाम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को पछाड़ दिया, जबकि निर्दलीय और छोटे दलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित चुनाव परिणामों के मुताबिक, बीजेपी ने 10 नगर निगमों में से चार जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने बीकानेर निगम में जीत दर्ज की।

जोधपुर, अलवर, अजमेर और पाली नगर निगमों में दोनों प्रतिद्वंद्वी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए और उन्हें कंट्रोल के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहना होगा। अलवर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि अजमेर और पाली नगर निगमों में कांग्रेस आगे रही। भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवारों को बहुमत मिला। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है।

47 नगर परिषदों के चुनावों में बीजेपी ने 12 निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने 6 और आम आदमी ने एक में बहुमत का आंकड़ा पार किया। 252 नगर पालिकाओं में से, बीजेपी ने 70 पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को 39 सीटें मिलीं। बाकी परिषदों और नगर पालिकाओं में निर्दलीय या छोटे दलों को बढ़त मिली।

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बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संगठन से निकाले गए पार्टी नेताओं के साथ-साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर नया बयान दिया है। मायावती ने कहा कि पार्टी से निकाले गए लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…