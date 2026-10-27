उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा है। ये दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह बीएसपी के कैडर वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और वह 18 सीटों पर दूसरे स्थानों पर रही थी।

बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी जबकि वह रामपुर मनिहारन, अनुपशहर, खैर, बरौली, हाथरस, मांठ, गोवर्धन, एत्मादपुर, आगरा नॉर्थ, आगरा ग्रामीण, सहसवान, संडीला, माधौगढ़, ललितपुर, मेहरौनी, जलालपुर, पिंडरा, मड़िहान विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही।

लगातार घटते प्रभाव के बीच बीएसपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर इन 18 सीटों के परिणाम पर नजर डालें तो बसपा के सामने एक बड़ा  ‘चैलेंज’ नजर आता है। दरअसल इन 18 सीटों में से सिर्फ चार सीटें (रामपुर मनिहारन, मांठ, जलालपुर और सहसवान) ऐसी हैं, जहां बीएसपी 21 हजार से कम वोटों से हारी। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर हार और जीत का अंतर 30 हजार वोटों से ज्यादा रहा।

एक नजर सभी 18 सीटों के चुनाव परिणाम पर…

क्रमविधानसभा सीटविजेता प्रत्याशीविजेता पार्टीविजेता को मिले वोटबीएसपी प्रत्याशीबीएसपी के वोटमार्जिन
1रामपुर मनिहारनदेवेंद्र कुमार निमBJP89,109रविंद्र कुमार68,51620,593
2अनुपशहरसंजय कुमार शर्माBJP125,602रामेश्वर47,97977,623
3खैरअनुप वाल्मिकीBJP139,643चारू केन65,30274,341
4बरौलीठाकुर जयवीर सिंहBJP147,984नरेंद्र कुमार शर्मा57,33990,645
5हाथरसअंजुला माहौरBJP154,655संजीव कुमार53,799100,856
6मांटराजेश चौधरीBJP83,958श्याम सुंदर शर्मा74,3789,580
7गोवर्धनमेघश्यामBJP100,199राजकुमार रावत57,69242,507
8एत्मादपुरडॉ. धर्मपाल सिंहBJP146,603प्रवल प्रताप सिंह98,67947,924
9आगरा नॉर्थपुरुषोत्तम खंडेलवालBJP153,817शब्बीर अब्बास41,447112,370
10आगरा ग्रामीणबेबी रानी मौर्यBJP137,310किरन प्रभा केसरी60,70276,608
11सहसवानबृजेश यादवSP83,673मुशर्रत अली69,72813,945
12संडीलाअल्का सिंहBJP101,730अब्दुल मन्नान64,62737,103
13माधौगढ़मूल चंद्र सिंहBJP105,231शीतल कुश्वाहा70,25734,974
14ललितपुरराम रत्न कुश्वाहाBJP176,550चंद्र भानु सिंह बुंदेला69,335107,215
15मेहरौनीमनोहर लालBJP184,778किरन रमेश खटीक74,327110,451
16जलालपुरराकेश पांडेयSP93,668डॉ. राजेश सिंह80,03813,630
17पिंडराअवधेश कुमार सिंहBJP84,325बाबूलाल48,76635,559
18मड़िहानरमा शंकर सिंहBJP105,377नरेंद्र सिंह कुशवाहा42,46662,911

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