उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा है। ये दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह बीएसपी के कैडर वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और वह 18 सीटों पर दूसरे स्थानों पर रही थी।
बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी जबकि वह रामपुर मनिहारन, अनुपशहर, खैर, बरौली, हाथरस, मांठ, गोवर्धन, एत्मादपुर, आगरा नॉर्थ, आगरा ग्रामीण, सहसवान, संडीला, माधौगढ़, ललितपुर, मेहरौनी, जलालपुर, पिंडरा, मड़िहान विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही।
लगातार घटते प्रभाव के बीच बीएसपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर इन 18 सीटों के परिणाम पर नजर डालें तो बसपा के सामने एक बड़ा ‘चैलेंज’ नजर आता है। दरअसल इन 18 सीटों में से सिर्फ चार सीटें (रामपुर मनिहारन, मांठ, जलालपुर और सहसवान) ऐसी हैं, जहां बीएसपी 21 हजार से कम वोटों से हारी। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर हार और जीत का अंतर 30 हजार वोटों से ज्यादा रहा।
एक नजर सभी 18 सीटों के चुनाव परिणाम पर…
|क्रम
|विधानसभा सीट
|विजेता प्रत्याशी
|विजेता पार्टी
|विजेता को मिले वोट
|बीएसपी प्रत्याशी
|बीएसपी के वोट
|मार्जिन
|1
|रामपुर मनिहारन
|देवेंद्र कुमार निम
|BJP
|89,109
|रविंद्र कुमार
|68,516
|20,593
|2
|अनुपशहर
|संजय कुमार शर्मा
|BJP
|125,602
|रामेश्वर
|47,979
|77,623
|3
|खैर
|अनुप वाल्मिकी
|BJP
|139,643
|चारू केन
|65,302
|74,341
|4
|बरौली
|ठाकुर जयवीर सिंह
|BJP
|147,984
|नरेंद्र कुमार शर्मा
|57,339
|90,645
|5
|हाथरस
|अंजुला माहौर
|BJP
|154,655
|संजीव कुमार
|53,799
|100,856
|6
|मांट
|राजेश चौधरी
|BJP
|83,958
|श्याम सुंदर शर्मा
|74,378
|9,580
|7
|गोवर्धन
|मेघश्याम
|BJP
|100,199
|राजकुमार रावत
|57,692
|42,507
|8
|एत्मादपुर
|डॉ. धर्मपाल सिंह
|BJP
|146,603
|प्रवल प्रताप सिंह
|98,679
|47,924
|9
|आगरा नॉर्थ
|पुरुषोत्तम खंडेलवाल
|BJP
|153,817
|शब्बीर अब्बास
|41,447
|112,370
|10
|आगरा ग्रामीण
|बेबी रानी मौर्य
|BJP
|137,310
|किरन प्रभा केसरी
|60,702
|76,608
|11
|सहसवान
|बृजेश यादव
|SP
|83,673
|मुशर्रत अली
|69,728
|13,945
|12
|संडीला
|अल्का सिंह
|BJP
|101,730
|अब्दुल मन्नान
|64,627
|37,103
|13
|माधौगढ़
|मूल चंद्र सिंह
|BJP
|105,231
|शीतल कुश्वाहा
|70,257
|34,974
|14
|ललितपुर
|राम रत्न कुश्वाहा
|BJP
|176,550
|चंद्र भानु सिंह बुंदेला
|69,335
|107,215
|15
|मेहरौनी
|मनोहर लाल
|BJP
|184,778
|किरन रमेश खटीक
|74,327
|110,451
|16
|जलालपुर
|राकेश पांडेय
|SP
|93,668
|डॉ. राजेश सिंह
|80,038
|13,630
|17
|पिंडरा
|अवधेश कुमार सिंह
|BJP
|84,325
|बाबूलाल
|48,766
|35,559
|18
|मड़िहान
|रमा शंकर सिंह
|BJP
|105,377
|नरेंद्र सिंह कुशवाहा
|42,466
|62,911
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