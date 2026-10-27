उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा है। ये दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह बीएसपी के कैडर वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और वह 18 सीटों पर दूसरे स्थानों पर रही थी।

बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी जबकि वह रामपुर मनिहारन, अनुपशहर, खैर, बरौली, हाथरस, मांठ, गोवर्धन, एत्मादपुर, आगरा नॉर्थ, आगरा ग्रामीण, सहसवान, संडीला, माधौगढ़, ललितपुर, मेहरौनी, जलालपुर, पिंडरा, मड़िहान विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही।

लगातार घटते प्रभाव के बीच बीएसपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर इन 18 सीटों के परिणाम पर नजर डालें तो बसपा के सामने एक बड़ा ‘चैलेंज’ नजर आता है। दरअसल इन 18 सीटों में से सिर्फ चार सीटें (रामपुर मनिहारन, मांठ, जलालपुर और सहसवान) ऐसी हैं, जहां बीएसपी 21 हजार से कम वोटों से हारी। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर हार और जीत का अंतर 30 हजार वोटों से ज्यादा रहा।

एक नजर सभी 18 सीटों के चुनाव परिणाम पर…

क्रम विधानसभा सीट विजेता प्रत्याशी विजेता पार्टी विजेता को मिले वोट बीएसपी प्रत्याशी बीएसपी के वोट मार्जिन 1 रामपुर मनिहारन देवेंद्र कुमार निम BJP 89,109 रविंद्र कुमार 68,516 20,593 2 अनुपशहर संजय कुमार शर्मा BJP 125,602 रामेश्वर 47,979 77,623 3 खैर अनुप वाल्मिकी BJP 139,643 चारू केन 65,302 74,341 4 बरौली ठाकुर जयवीर सिंह BJP 147,984 नरेंद्र कुमार शर्मा 57,339 90,645 5 हाथरस अंजुला माहौर BJP 154,655 संजीव कुमार 53,799 100,856 6 मांट राजेश चौधरी BJP 83,958 श्याम सुंदर शर्मा 74,378 9,580 7 गोवर्धन मेघश्याम BJP 100,199 राजकुमार रावत 57,692 42,507 8 एत्मादपुर डॉ. धर्मपाल सिंह BJP 146,603 प्रवल प्रताप सिंह 98,679 47,924 9 आगरा नॉर्थ पुरुषोत्तम खंडेलवाल BJP 153,817 शब्बीर अब्बास 41,447 112,370 10 आगरा ग्रामीण बेबी रानी मौर्य BJP 137,310 किरन प्रभा केसरी 60,702 76,608 11 सहसवान बृजेश यादव SP 83,673 मुशर्रत अली 69,728 13,945 12 संडीला अल्का सिंह BJP 101,730 अब्दुल मन्नान 64,627 37,103 13 माधौगढ़ मूल चंद्र सिंह BJP 105,231 शीतल कुश्वाहा 70,257 34,974 14 ललितपुर राम रत्न कुश्वाहा BJP 176,550 चंद्र भानु सिंह बुंदेला 69,335 107,215 15 मेहरौनी मनोहर लाल BJP 184,778 किरन रमेश खटीक 74,327 110,451 16 जलालपुर राकेश पांडेय SP 93,668 डॉ. राजेश सिंह 80,038 13,630 17 पिंडरा अवधेश कुमार सिंह BJP 84,325 बाबूलाल 48,766 35,559 18 मड़िहान रमा शंकर सिंह BJP 105,377 नरेंद्र सिंह कुशवाहा 42,466 62,911

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