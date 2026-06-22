बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत पार्टी द्वारा ब्राह्मण समाज सहित अपर कास्ट के लोगों को संगठन से जोड़कर उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है।

पिछले कुछ दिनों में बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक की है। इसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पूरी तरह जुटने का आह्वान किया है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में कहा, “जब से बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सवर्णों, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी से जोड़कर उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से सभी विरोधी दलों और विशेष रूप से सपा में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।”

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के सहयोग से बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की संभावना के कारण विरोधी दलों में ऐसी बेचैनी होना स्वाभाविक है।

बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जब से अपरकास्ट समाज और उसमें से ख़ासकर ब्राह्मण समाज को, उनके बी.एस.पी. में जुड़ने को ध्यान में रखकर, पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व ख़ासकर समाजवादी… — Mayawati (@Mayawati) June 22, 2026

बसपा में सुरक्षित है ब्राह्मण समाज का हित

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में ब्राह्मण समाज के हित बसपा में ही सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत पर काम किया है और अपनी सरकार के दौरान ब्राह्मण समाज को हर स्तर पर सम्मान तथा उचित भागीदारी दी थी।

चार बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती ने कहा कि अन्य दलों की सरकारों में यह वर्ग स्वयं को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि सामाजिक भाईचारे और विश्वास के आधार पर ब्राह्मण समाज तेजी से पार्टी से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग को बसपा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि सत्ता में आने पर उसे पहले की तरह सम्मान और भागीदारी मिलेगी। यही वजह है कि वह अन्य दलों से दूरी बना रहा है।

‘जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी’

मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्राह्मण समाज के अलावा क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य अपर कास्ट समुदायों के लोगों को भी ‘जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी’ के सिद्धांत के आधार पर चुनावी टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है।

उत्तर भारत की बड़ी दलित नेता मायावती ने कहा कि बसपा अन्य दलों की तरह केवल ‘लॉलीपॉप’ देने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी पूरे समाज के हित और कल्याण को अपना संवैधानिक दायित्व मानती है। यही कारण है कि जनहित, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के मामलों में बसपा की नीतियां हमेशा बेहतर रही हैं।

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी और संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है।

मायावती ने हाल ही में कहा था कि अगर बसपा कार्यकर्ता सर्व समाज को साथ लेकर चलें तो 2007 की तरह ही फिर से पार्टी राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। मायावती ने ब्राह्मण और दलित समुदाय के साथ आने पर भी जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि बसपा की सरकार में सभी समुदायों को सम्मान मिला था।

बसपा को मिली थी 206 सीटें

2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के दम पर जीत मिली थी और तब यह माना गया था कि दलित और ब्राह्मण समुदाय की ओर से पार्टी को जोरदार समर्थन मिला था। 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बसपा को 206 सीटें मिली थी।

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