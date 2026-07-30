उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों और संसद में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के मद्देनजर पार्टियां युवा मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयासों को तेज कर रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से मैदान में उतारने जा रही है। बसपा अब आकाश को पहली बार मतदान करने वाले और युवा मतदाताओं के बीच अपनी लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है।

इस कदम के तहत आनंद 10 अगस्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान पार्टी द्वारा 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की भी उम्मीद है।

हाथरस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आकाश आनंद

सूत्रों के अनुसार, 31 वर्षीय आकाश आनंद 10 अगस्त 2026 को हाथरस जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी द्वारा सादाबाद विधानसभा सीट से अविन शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना है। अविन 2022 के चुनावों में इस सीट से बसपा के उम्मीदवार के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे। आकाश की अगली बैठक 25 अगस्त को जेवर में होगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में बसपा पिछले विधानसभा चुनावों में तीसरे स्थान पर रही थी।

पार्टी ने इन बैठकों की तैयारियों की देखरेख का जिम्मा पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को सौंपा है। मुनकाद ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम काफी पहले घोषित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने माधौगढ़, हसनपुर, हापुड़ और अकबरपुर-रानिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। बसपा 2022 के चुनावों में इनमें से अधिकांश सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों को फिलहाल ‘प्रभारी’ के रूप में घोषित किया जा रहा है और अगले साल होने वाले चुनावों के करीब उन्हें औपचारिक रूप से नामांकित व्यक्ति घोषित किया जाएगा।

उम्मीदवारों की सूची मायावती के पास

बसपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची मायावती के पास है और विधानसभा स्तर पर व्यक्तिगत नामों की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा, “समर्पित कार्यकर्ता होना, पार्टी संगठन और जीतने की क्षमता उम्मीदवारों के चयन के मानदंड हैं।” उन्होंने आगे कहा कि आनंद की प्रस्तावित बैठकों के बारे में अधिक जानकारी मायावती खुद साझा करेंगी। अब तक बसपा ने मुहम्मदाबाद-गोहना (एससी) से जेके आजाद, पुरकाजी (एससी) से कविता देवी, सहारनपुर से फिरोज आफताब, सिकंदरा से अरुण कटियार, अकबरपुर से मनोज वर्मा और बाराबंकी से मोहम्मद मुबाशिर को उम्मीदवार घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की वापसी को राज्य की राजनीति में उनकी दूसरी पारी के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में उन्होंने आखिरी जनसभा 9 अक्टूबर, 2025 को मायावती के साथ लखनऊ के कांशी राम स्मारक पर संबोधित की थी। उनकी वापसी पिछले दो वर्षों में मायावती के साथ उनके उतार-चढ़ाव भरे संबंधों को ठीक करने की दिशा में भी एक कदम है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किए गए आनंद को बसपा के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में।

आकाश और मायावती के सबंधों में उतार-चढ़ाव

हालांकि, मई 2024 में, लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में दिए गए एक चुनावी भाषण को लेकर कथित तौर पर शत्रुता भड़काने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया था। साथ ही उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने वाली अपनी घोषणा को भी वापस ले लिया। उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोक दिया गया था।

कुछ दिनों बाद, मायावती ने सार्वजनिक रूप से आनंद पर अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पार्टी के हितों की बजाय पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दी। पिछले साल मार्च में आनंद को कुछ समय के लिए बसपा से निष्कासित कर दिया गया था लेकिन खेद व्यक्त करने और पार्टी नेतृत्व के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया। पिछले साल मई में आकाश को बसपा के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर पदोन्नत किया गया। तीन महीने बाद, मायावती ने आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया।

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क्लास के छात्र मोहम्मद एदान ने मई के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने दुख जताया कि मुरादाबाद जिले के उनके शहर बिलारी में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है और गर्मियों की छुट्टियों में खेलने या समय बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद सभी को हैरान करते हुए 10 साल के एदान को जिला प्रशासन के अधिकारियों का फोन आया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें