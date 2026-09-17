बहुजन समाज पार्टी ने आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा ने यहां नीरज रावत को प्रत्याशी बनाया है। नीरज रावत ने साल 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें महज 266 वोट प्राप्त हुए थे।
बसपा ने नीरज रावत को क्यों बनाया प्रत्याशी? – नीरज राव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खैरागढ़ विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रिय मतदाताओं की है। क्षत्रिय मतदाताओं के बाद खेरागढ़ विधानसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है।
बसपा यहां अपने पुराने सोशल इंंजीनियरिंग फॉर्मूले- दलित और ब्राह्मण गठजोड़ – के जरिए इस सीट पर फिर से उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास में है। स्थानीय जानकारों का मानना है कि बसपा के इस दांव ने अन्य पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में यहां मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।
खेरागढ़ के वर्तमान विधायक OBC समुदाय से
खेरागढ़ विधानसभा पर भले ही क्षत्रिय वोटर सबसे ज्यादा हों लेकिन लेकिन यहां के वर्तमान विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस विधानसभा में कुशवाहा जाति के करीब 35 हजार मतदाता हैं। खेरागढ़ के सैंया क्षेत्र में त्यागी जाति के वोटर्स का 40 गांंवों में विशेष प्रभाव भी है। माना जाता है कि खेरागढ़ के क्षत्रिय, त्यागी, जाट और गुर्जर मतदाता बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं।
खेरागढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
खेरागढ़ के वर्तमान विधायक भगवान सिंह कुशवाहा पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे। इससे पहले वह साल 2012 और 2007 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं।
पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा को 96,574 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार को 60,077 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में बसपा के गंगाधर कुशवाहा 28,988 वोटों के साथ तीसरे जबकि 14,133 वोटों के साथ रालोद प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे।
|क्रम संख्या
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1
|भगवान सिंह कुशवाहा
|बीजेपी
|96,574
|2
|रामनाथ सिंह सिकरवार
|कांग्रेस
|60,077
|3
|गंगाधर कुशवाहा
|बसपा
|28,988
खेरागढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2017
खेरागढ़ विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के महेश कुमार गोयल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 93,510 वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के भगवान सिंह कुशवाहा रहे।
इस चुनाव में भगवान सिंह कुशवाहा को 61,511 वोट हासिल हुए। 2017 के चुनाव में खेरागढ़ सीट पर कांग्रेस की कुसुमलता दीक्षित रहीं। उन्हें 23,088 वोट मिले, इस चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था।
|क्रम
|प्रत्याशी
|पार्टी
|वोट
|1
|महेश कुमार गोयल
|बीजेपी
|93,510
|2
|भगवान सिंह कुशवाहा
|बसपा
|61,511
|3
|कुसुम लता दीक्षित
|कांग्रेस
|23,088
खेरागढ़ के विधायकों की सूची
|चुनाव का वर्ष
|विजेता प्रत्याशी और पार्टी
|वोट
|उपविजेता प्रत्याशी और पार्टी
|वोट
|2012
|भगवान सिंह कुशवाहा- बसपा
|69,533
|रानी पक्षपालिका सिंह – सपा
|62,427
|2007
|भगवान सिंह कुशवाहा- बसपा
|46,829
|केशव प्रसाद दीक्षित – बीजेपी
|33,609
|2002
|रमेश चंद लवानिया – बीजेपी
|34,630
|अमर सिंह परमार- बसपा
|27,523
|1996
|मंडलेश्वर सिंह – कांग्रेस
|30,473
|जगदीश चंद दीक्षित – बीजेपी
|29,280
|1993
|मंडलेश्वर सिंह – कांग्रेस
|36,863
|बाबू लाल गोयल- बीजेपी
|32,492
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