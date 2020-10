यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के छह विधायकों की बगावत से पार्टी सुप्रीमो मायावती बहुत नाराज चल रही हैं। इन बागी विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें हैं।

इन बागी विधायकों ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अब मायावती ने घोषणा की है कि उनका पार्टी आगामी एमएलसी चुनाव में सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा या किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगी। मायावती ने कहा कि हम सपा उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़े।

मायावती ने कहा कि जो भी पार्टी सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर देंगे। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में 11 विधान परिषद सीटें अगले साल जनवरी में खाली हो रही है। इनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि दो सीटें पर बसपा के सदस्य हैं। तीन सीटों पर भाजपा के सदस्य हैं।

#WATCH BSP Chief Mayawati says that her party will vote for BJP or any party’s candidate in future UP MLC elections, to defeat Samajwadi Party’s second candidate.

“Any party candidate, who’ll be dominant over SP’s 2nd candidate, will get all BSP MLAs’ vote for sure,” she said. pic.twitter.com/ki4W6ZAwgE

— ANI (@ANI) October 29, 2020