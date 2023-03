BSEB Bihar Board 2023: बिहार बोर्ड ने जारी की 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की Answer key, छात्र इस तारीख तक दर्ज करा सकते आपत्ति

BSEB Bihar Board 2023: बोर्ड ने कहा कि प्रश्नों के उत्तरों को लेकर अगर किसी परीक्षार्थी, परेंट्स को कोई आपत्ति है तो वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर 10 मार्च शाम 5 बजे तक अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं।

BSEB Bihar Board 2023: बिहार बोर्ड ने जारी की 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की Answer key। (Express Photo by Kamleshwar Singh/ Representative Image)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram