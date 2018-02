कर्नाटक: बीजेपी नेताओं के साथ झुग्गी में सोए पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा

कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल बच चुका है। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बीजेपी के सीएम प्रत्याशी और कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा की झुग्गी में सोते हुए तस्वीर सामने आई है। शनिवार को वह गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणनगर की झुग्गियों में ठहरे। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी सांसद पीसी चौहान और राज्य बीजेपी के महासचिव के साथ गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मणनगर की झुग्गी में रह रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता पूरे राज्य के सभी शहरों की झुग्गियों में एक दिन बिता रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को ही राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी करारा हमला बोला।

Karnataka: BS Yeddyurappa staying at a house in Lakshmana Nagar slum in Gandhi Nagar Assembly constituency for a day along with party MP P C Mohan and State BJP General Secretary N Ravi Kumar. BJP leaders across the state spent a day with slum dwellers in all cities. pic.twitter.com/rP2BuNaho5

राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने उनपर हमला बोलते हुए उन्हें ‘चुनावी हिंदू’ करार दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष यहां बीजेपी के ‘कर्नाटक मुक्त कांग्रेस’ के सपने को पूरा करेंगे। येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी जिस भी राज्य में गए हैं, वहां बीजेपी को जीत मिली है।

येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, ‘राहुल का आना बीजेपी के लिए सौभाग्य के आने जैसा है।’ इसी तरह 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कर्नाटक के कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि उन्हें गोवा के साथ महादायी नदी के जल को लेकर कर्नाटक के विवाद को सुलझाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 फरवरी से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया है।

PART 3: Dear #ElectionHindu @OfficeOfRG, I welcome you to our great land of Karnataka. I wish that you #Care2Ask your #10PercentCM @siddaramaiah on how the sorry state of affairs in Karnataka have left him unanswerable to the many questions I have asked. Do you #Care2Ask him? pic.twitter.com/VkAdSkpoPE

— B.S. Yeddyurappa (@BSYBJP) February 10, 2018