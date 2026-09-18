बहराइच जिले के कैसरगंज संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की ओर से 50 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे पर जवाब दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर बाबा जी मुझे इसके लिए जेल भी करवा दें तो मैं बेल नहीं करवाऊंगा।

भाजपा नेता इन दिनों ने नकली घी के मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। बृजभूषण ने कहा कि गांव से लेकर शहर तक नकली मिठाई, मावा, खोया, दही और तेल बिकने की बात आती रहती है। इन मामलों में लोगों को जागरुक करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर वह जेल जाते हैं तो शायद जनता के बीच नकली सामान बेचने के खिलाफ जागरुकता फैली।

बाबा जी की कृपा से फिर चर्चा

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “इसमें हमारी क्या गलती है? चर्चा, पर्चा और खर्चा राजनीति के लक्षण हैं। पहले कुछ प्रकरण में चर्चा में थे, अब बाबा जी की कृपा से फिर नकली घी की चर्चा हो रही हैं।”

भाजपा नेता ने आगे कहा, “जिस कंपनी के 14 प्रोडक्ट बाजार से हट चुके हों, जो तीन बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुकी हो, वह कंपनी उन पर केस कर रही है। पिथौरागढ़ में 2022 में खाद्य सुरक्षा विभाग के मामले में कंपनी पर जुर्माना लग चुका है।” उन्होंने कहा, “बाबा के बहुत से प्रोडक्ट कई देशों में बंद हो चुके हैं। उनका घी, उनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं।”

पिथौरागढ़ में जुर्माना लगा- बृजभूषण

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा,”2022 का मामला है, इन्हें पिथौरागढ़ में जुर्माना लगा है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जबलपुर कोर्ट और विदेशी कोर्ट से फटकारें मिली हैं, कितना सबूत इन्हें दिया जाए।” दरअसल 2022 में बृजभूषण ने सार्वजनिक मंच से पतंजलि के घी को ‘नकली’ बताते हुए लोगों से गाय और भैंस पालने की अपील की थी।

Gonda, Uttar Pradesh: Former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh says, "…It was a matter from 2022 itself. They have been fined in Pithoragarh. Supreme Court, High Court, Jabalpur Court, foreign court, how much evidence should be given? Anyway, there is no need to provide… pic.twitter.com/sgvYa8Uon0 — IANS (@ians_india) September 18, 2026

मैं बेल नहीं करवाऊंगा- भाजपा नेता

आगे कहा, “खैर सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर बाबा जी (बाबा रामदेव) मुझे जेल करवा दें तो मैं बेल नहीं करवाऊंगा। कम से कम इसी बहाने देश में नकली खाद्य पदार्थों को लेकर जागरुकता फैलेगी।”

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 15 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बृजभूषण के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा है।