Wrestlers Protest: विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को भारी पड़ेगा प्रदर्शन! बृजभूषण शरण का कुक पहुंचा हाई कोर्ट

Vinesh Phogat News: विनेश फोगाट और अन्य प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।

Vinesh Phogat के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह का कुक कोर्ट पहुंचा (File Photo- EXPRESS/PRAVEEN KHANNA)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram