उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों के जरिए सियासी ताकत दिखाने का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। प्रदेश में नेताओं के बीच रामकथा, शिवमहापुराण और राष्ट्रकथा जैसे आयोजनों को लेकर चर्चा है। अब प्रतापगढ़ के कुंडा में जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ओर से आयोजित रामकथा भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इस रामकथा का वाचन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजा भैया के राजनीतिक प्रभाव की तारीफ की है।

बृजभूषण शरण सिंह ने राजा भैया को लेकर कहा, “भगवान करें आपका दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। राजा भैया का दबदबा पहले भी था, इनके पिता जी का दबदबा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा।” उन्होंने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन किसी की दया पर नहीं है। इसका इतिहास सतयुग से शुरू होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में भी इसे मिटाने की कोशिशें हुईं, लेकिन सनातन हर युग में कायम रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं मिलता, वे अपना इतिहास खुद खोजें। उन्होंने कहा, “हमारा था, है और रहेगा।” बृजभूषण का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों और उनके जरिए नेताओं की राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा तेज है।

राजा भैया की रामकथा के बहाने चर्चा में ‘कथा पॉलिटिक्स’

प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया अपने राजभवन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करा रहे हैं। इस आयोजन को लेकर धार्मिक और राजनीतिक, दोनों ही हलकों में दिलचस्पी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि राजा भैया ने इस कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अलग-अलग दलों के कौन-कौन से नेता इस आयोजन में पहुंचते हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक कथाओं और आयोजनों का सिलसिला लगातार चर्चा में है। अब नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच केवल राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं नहीं रह गया है, बल्कि रामकथा, भागवत कथा और शिवमहापुराण जैसे धार्मिक आयोजन भी उनकी सार्वजनिक सक्रियता का माध्यम बन रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे भी मंच पर दिखाई देते हैं।

बृजभूषण से मनोज पांडेय तक, कई नेताओं ने कराए बड़े आयोजन

उत्तर प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजनों की इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। उन्होंने इस साल जनवरी में गोंडा के नंदिनी नगर में ऋतेश्वर महाराज की राष्ट्रकथा का आयोजन कराया था। कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस आयोजन में बाहुबली नेता बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा, सांसद जगदंबिका पाल समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थीं।

इसके बाद रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने 11 से 17 सितंबर तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन कराया। इसका वाचन सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश सरकार के दो दर्जन से अधिक मंत्री और पांच दर्जन से ज्यादा विधायक शामिल हुए थे। तीन राज्यों के राज्यपालों की मौजूदगी ने भी इस आयोजन को खास बना दिया था। कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया था।

चंदौली जिले की सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने भी 20 से 24 अक्टूबर तक धानापुर इलाके में पंडित राजन जी महाराज की कथा का आयोजन कराया था। इसमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के अलावा बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह समेत कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे शामिल हुए थे।

वहीं, पीलीभीत के बीसलपुर में आयोजित नौ दिवसीय रामकथा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। 3 नवंबर को हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने मंदिर में दर्शन-पूजन किया और रामकथा सुनी। इसके बाद करीब 25 मिनट तक लोगों को संबोधित भी किया।

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बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके बाद राज्य की विपक्षी पार्टी राजद ने इस सिक्स लेन पुल का नाम लालू के नाम पर रखने की मांग की। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।