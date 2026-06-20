‘बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट’ (BEST) के कर्मचारी शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (MESMA) लागू किए जाने के बावजूद BEST के कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी है।

शहर भर में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग खचाखच भरी लोकल ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और ऐप आधारित कैब सेवा पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।

BEST संयुक्त कामगार कृति समिति के संयोजक उदय अंबोनकर ने शुक्रवार देर रात ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि कोई ठोस फैसला न हो पाने के कारण हमने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

BEST के अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार सुबह सिर्फ चार बसें ही मुंबई की सड़कों पर चलीं। कुछ और बसों को भी चलाया जाना था लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से बसें डिपो से बाहर नहीं निकल सकीं। डिपो प्रबंधकों ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के लिए मनाया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।

BEST की ओर से 399 रूट पर 2,766 बसें चलाई जाती हैं। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद, शुक्रवार को भी BEST की सिर्फ 48 बसें ही चलीं।

लाखों लोग हुए परेशान

BEST कर्मचारियों की हड़ताल का देश की आर्थिक राजधानी में लाखों लोगों के रोजाना के सफर पर बुरा असर पड़ा है। बस सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद होने के कारण दफ्तर जाने वालों, छात्रों, बुज़ुर्गों और मरीज़ों को अपने ठिकाने तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति- ‘संयुक्त कामगार कृति समिति’ ने अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है।

25 लाख यात्री करते हैं सफर

मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के बाद BEST मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन है और प्रतिदिन लगभग 25 लाख यात्री इसकी 2,766 बसों में सफर करते हैं। यह दक्षिण और मध्य मुंबई में 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति भी करता है।

क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांग?

कर्मचारियों की मुख्य मांगों में- BEST के बजट का बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) के बजट के साथ विलय करना, रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाये का एकमुश्त भुगतान, 2016-2026 की अवधि के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, परिवहन और बिजली विभागों में अनुबंध व्यवस्था को समाप्त करना और पट्टे पर ली गई बस के कर्मचारियों को BEST में शामिल करना शामिल हैं।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर एक्शन कमेटी के नेताओं, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और BEST प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक की लेकिन बातचीत बेनतीजा रही।

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों द्वारा पथराव किए जाने और रुकावटें पैदा किए जाने की घटनाओं के कारण कुछ बसों को डिपो वापस लौटना पड़ा। BEST के अधिकारियों के मुताबिक, हड़ताल के पहले दिन पथराव, धमकी देने, टायर की हवा निकालने और बस के शीशे तोड़ने की 26 घटनाएं सामने आईं।

‘कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं लेकिन वफादार नहीं’

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ‘कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं लेकिन वफादार नहीं होते।’ माना जा रहा है कि संजय राउत ने इसके जरिये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को जवाब दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।