Breaking: अहमदाबाद में पद्मावत को लेकर हंगामा, करणी सेना के लोगों ने मॉल में की तोड़फोड़ और जलाईं दुकानें

अहमदाबाद के हिमालयन मॉल में फिल्म पद्मावत को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की। मॉल में करणी सेना के लोगों ने सामानों की तोड़फोड़ की। करणी सेना के लोगों ने 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई हैं और कई दुकानों को भी जलाया गया है। इस दौरान करीब यहां पर 2 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों और बाइकों को मॉल के बाहर पार्किंग पर लगाया था, जिन्हें करणी सेना के लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। करणी सेना के लोगों ने मॉल में फिल्म न दिखाए जाने के वाबजूद भी हंगामा खड़ा किया है। करणी सेना के कुछ लोग शहर के हाईवे को जाम कर रहे हैं। सेना के लोगों के ऐसा करने पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है वह गुजरात पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं।

Gujarat: A mall and adjacent shops vandalised, vehicles torched in protest against #Padmaavat in Ahmedabad's Memnagar, police at the spot. Mall Manager Rakesh Mehta says, 'we had put up boards saying we won't screen the film still the mall was attacked by a horde of men'. pic.twitter.com/VYh0ddz7Oj

— ANI (@ANI) January 23, 2018