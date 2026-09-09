देश की राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को एक ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को अधिकारियों ने बताया ओखला फेज-१ में समुदायिक भवन के पास सुबह करीब 11 बजे यह हादसा हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल के तीन वाहनों और एक मल्टी-कैजुअल्टी फर्स्ट रिस्पॉन्डर गाड़ी को मौके पर भेजा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से घायल हुए लोगों को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा किस वजह से हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।

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