असम का रहने वाला 11 साल का कमल किशोर दास, वही बहादुर बच्चा है जिसने बुधवार (6 सितंबर) को उफनती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में, 20 मिनट में तीन बार छलांग लगाकर अपनी मां और चाची को बचा लिया। लेकिन उसका इकलौता दुख यही है कि वह एक महिला और उसके बच्चे को नहीं बचा सका। ये तब हुआ जब वह अपनी मां और चाची को सुरक्षित कर चुका था। दरअसल असम के उत्तरी गुवाहाटी में बुधवार (5 अगस्त) को ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल 40 यात्रियों को लेकर जा रही नाव इंजन में खराबी के कारण पलट गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि 11 लोग लापता हो गए। कुल 12 लोगों को बचाया गया है। नाव पर कुल 40 लोग और 18 मोटरसाइकिलें भी लदी हुईं थीं।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कमल किशोर दास ने उन्हें बताया कि मैंने अपनी मां और चाची को नदी की धार से बाहर निकालने के बाद बुरके में एक महिला और उसकी बाहों में एक बच्चे को देखा। वह नदी से ऊपर तैरने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं दोबारा पानी में कूद गया और दोनों को नदी के बांध पर बने कंक्रीट पिलर पर लाकर खड़ा कर दिया। दुर्भाग्य से बच्चा महिला के हाथों से फिसलकर वापस पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही बच्चा नदी की तेज धार में बह गया। बच्चे को पानी के बहाव में बहता देखकर महिला ने नदी में छलांग लगा दी। और मैं उसे सिर्फ देखता ही रह गया। जब तक मैं फिर से छलांग लगा पाता महिला मेरी आंखों के सामने नदी की धार में समा गई।

#Assam: Two dead & 26 missing after a boat with 40 passengers capsized in Brahmaputra river in North Guwahati earlier today. Police & State Disaster Response Force (SDRF) teams are present at the spot. Rescue operation underway. (File pic) pic.twitter.com/dJxILtuSJh

