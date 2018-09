उत्तर प्रदेश में कथित गोरक्षकों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। यहां उन्होंने बीमार गाय को दिखाने ले जा रहे एक ब्राह्मण की न सिर्फ पिटाई की, बल्कि चेहरे पर कालिख पोत पूरे गांव में घुमाया। घटना बलरामपुर के एक गांव की है। पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के लक्ष्मणपुर गांव के रहले वाले 70 वर्षीय कैलाश नाथ शुक्ला 30 अगस्त को अपनी बीमार गाय का इलाज करवाने दूसरे गांव जा रहे थे। जब वे नानपुर गांव के से गुजर रहे थे, इस दौरान कथित गोरक्षकों ने उन्हें घेर लिया और गाय को मारने ले जाने का आरोप लगा पिटाई शुरू कर दी।

Cow vigilants thrashed a Brahmin in Balrampur in UP, who was taking ailing cow to veterinary doc. Paraded in village with blackened face. pic.twitter.com/oJmaOzYIXA

— Iftikhar Gilani (@iftikhargilani) September 2, 2018