VIDEO:’भगवा’ आंबेडकर को बसपा नेता ने फिर किया नीला

उत्तर प्रदेश में डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम में रामजी जोड़ने के बाद अब मूर्तियों का रंग भी बदले जाने की घटना सामने आई है। यह मामला बदायूं का है। जहां पहले अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में जब फिर से निर्माण हुआ तो उसे भगवा रंग से रंग दिया गया। जिससे मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। जिसके बाद बसपा नेताओं ने मूर्ति पर नीला रंग चढ़ाया। बदायूं में अंबेडकर की मूर्ति को भगवा रंग की शेरवानी पहना दी गई थी। अमूमन आंबेडकर की मूर्ति नीले रंग की कोट और पैंट में नजर आती है।

Badaun: The damaged statue of BR Ambedkar which was rebuilt and painted saffron has been re-painted blue by BSP Leader Himendra Gautam. pic.twitter.com/EW2fkQuJdT

