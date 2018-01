पिता घुमाने नहीं ले गया तो थाने पहुंच गया बेटा, बोला- खदेड़ते हुए उन्हें इतना मारो कि रूह कांप उठे

पिता घुमाने नहीं ले गया तो बेटा रूठ गया। गुस्सा इतना भीषण आया कि वह पुलिस थाने पहुंच गया। उसने वहां शिकायत की और बोला कि पिता को इतना पीटो कि उनकी रूह कांप उठे। पुलिस ने बच्चे की मौखिक शिकायत पर मामला जाना-समझा और फिर उसे अपने तरीके से हल किया। यह मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है। यहां के करौल मोहल्ले में अमर नाथ गुप्ता रहते हैं। वह पेशे से कारोबारी हैं। उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम ओम नारायण गुप्ता है। वह 11 साल का है और पांचवीं का छात्र है। उसके कुछ दोस्त इटावा महोत्सव में जा रहे थे। ओम को जैसे ही यह बात पता लगी, उसका भी मन वहां जाने को हुआ। पिता से उसने इसी बाबत घुमाने ले जाने के लिए कहा। मगर उन्होंने उसे ले जाने से साफ इन्कार कर दिया। फिर क्या था, बेटा इसी बात पर उनसे बुरा मान गया। चूंकि पिता ने ही उससे कहा था, “जो करना है कर लो, मैं घुमाने नहीं ले जाऊंगा।”

Unbelievable But True : Parents who punish their children physically and do not give them their due time could find #Police knocking at their doors in India too.A child wronged by his father in Etawah reached t Police Stn.SHO reached his house & counselled his father.#UPPolice https://t.co/ux2jxjM28x

