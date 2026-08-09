उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को प्रयागराज में राहुल गांधी के हालिया कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और उन पर अपने राहुल गांधी का समर्थन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता की रैली में उम्मीद से कहीं कम लोग आए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी का भाई कहकर संबोधित किया और गठबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम में कथित भीड़ को लेकर सपा प्रमुख पर कटाक्ष किया।

कल कुछ तो छोटे भाई का फर्ज निभा लिए होते- राजभर

राजभर ने कहा, “राहुल गांधी जी के भाई अखिलेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। आप राहुल जी के भाई बने घूम रहे हैं लेकिन भाईचारा निभाना आप जानते नहीं हैं, ऐसा लगता है। अरे कल कुछ तो छोटे भाई का फर्ज निभा लिए होते। आपके बड़े भाई राहुल गांधी जी कल प्रयागराज आए थे। उन्हें लगा था कि आप अपने युवा गुंडों को भेज देंगे तो 20-25 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी।”

राहुल गांधी जी के भाई अखिलेश यादव जी, गुड मॉर्निंग।



आप राहुल जी के भाई बने घूम रहे हैं लेकिन भाईचारा निभाना आप जानते नहीं हैं, ऐसा लगता है। अरे कल कुछ तो छोटे भाई का फ़र्ज़ निभा लिए होते।



आपके बड़े भाई राहुल गांधी जी कल प्रयागराज आए थे। उन्हें लगा था कि आप अपने युवा गुंडों को… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) August 9, 2026

उन्होंने आगे कहा, “बेचारे राहुल गांधी जी 5 हजार लोग भी नहीं जुटा पाए। क्यों धोखा किया आपने उनके साथ? कर देते थोड़ी मदद। आपके बड़े भाई की इज्जत बच जाती।”

आपको तो राहुल गांधी से मोल-भाव करना है- ओपी राजभर

कांग्रेस-सपा गठबंधन पर हमला करते हुए, राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव गांधी के कार्यक्रम का समर्थन करने की बजाय अपनी पार्टी की राजनीतिक सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मंत्री ने कहा, “लेकिन आपको तो राहुल गांधी जी से मोल-भाव करना है। 200 सीटों की हैसियत बतानी थी। राहुल गांधी जी ने कल के फ्लॉप शो के लिए 30 करोड़ खर्च किए। तीन महीना उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। 20 हजार झंडा बैनर पोस्टर से प्रयागराज को पाट दिया गया। लेकिन 5 हज़ार लोग ही आए।”

अब दोनों भाई मिल बैठकर बांट लो दो-दो सौ सीट- राजभर

राजभर ने दोनों नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से भी निशाना साधा, राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप बताया और अखिलेश यादव पर जमीनी स्तर से दूर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया, “बड़का भैया की रात के अँधेरे में की गई सभा फ्लॉप हुई और छोटका भैया एसी पीसी ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब दोनों भाई मिल बैठकर बांट लो दो-दो सौ सीट। जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव।”

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उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से अधिक सांसद टूट कर बीजेपी में जा सकते हैं। इस बीच शनिवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बता दें कि जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में विधायक हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…