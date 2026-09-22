बॉम्बे हाईकोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को जलाने पर रोक लगा सकता है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक स्वत: संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात के संकेत दिए।

हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोखले की डिवीजन बेंच ने कहा कि त्योहारों के दौरान होने वाले जश्न से लोगों की सेहत और जीवन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित डेसिबल स्तर की निगरानी करने और नियमों का उल्लंघन होने पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

किस याचिका पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी उसमें त्योहारों के दौरान एम्प्लीफायर वाले म्यूजिक सिस्टम से तेज साउंड में संगीत बजाने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे जलाए जाने से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि वह इस संबंध में सोच-समझकर आदेश पारित करेगी।

‘उत्सव लोगों की मौत की वजह नहीं बनना चाहिए’

कोर्ट ने संकेत दिया कि वह अधिकारियों को त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सड़कों और अन्य स्थानों पर पटाखे जलाने पर रोक लगाने तथा पटाखों के इस्तेमाल से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे सकती है। अदालत ने कहा कि त्योहारों के दौरान होने वाला उत्सव लोगों की मौत या उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं बनना चाहिए।

‘प्रदूषण की वजह से चुपचाप परेशान झेल रहे लोग’

बेंच ने कहा कि अनियंत्रित शोर और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में नागरिक चुपचाप परेशानी झेल रहे हैं। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब जुलूसों के दौरान पहले से ही तेज संगीत बजाया जाता है तो सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे पटाखे जलाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए जो धुंध और वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य तथा दुर्घटना का खतरा पैदा कर सकते हैं।

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IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके माता-पिता ने मंगलवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचकर जल्द जांच पूरी करने और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने आरोप लगाया कि उनका बेटा करीब तीन महीने से मानसिक प्रताड़ना और जातिगत टिप्पणियों का सामना कर रहा था। उन्होंने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे का नाम लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी की मांग की। ये आरोप साहिल के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…