मर्दों से मुकाबले के लिए सभी नारीवादी क्यों दिखाती हैं क्लीवेज?- ट्रोल के सवाल पर सिंगर सोना मोहपात्रा ने यूं दिया कड़ा जवाब

बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने अपने एक ट्वीट पर कमेंट करने वाले यूजर को करारा जवाब दिया है और उसकी बोलती बंद कर दी। दरअसल ट्विटर यूजर ने मोहपात्रा के एक ट्वीट पर कमेंट कर पूछा कि क्यों सभी फेमिनिस्ट्स को पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्लीवेज दिखानी पड़ती है। ट्वीट में आगे कहा गया कि ‘आपके कुछ इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगता है कि आप भी बॉली गैंग की शिकार हैं, लेकिन फिर से आप उन्हें अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं।’

ट्विटर यूजर योगी योगी @Yogidagangsta के इस सवाल का मोहपात्रा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहा, ‘मेरा सुझाव है कि आप किसी के साथ बात करने से पहले अपने मस्तिष्क में घूम रहीं कई ‘क्लीवेज’ का इलाज करें। एक ‘नारीवादी’ के साथ अकेले रहने दें जो ‘बॉली गैंग’ को लुभाने की कोशिश कर रही है।’

उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड सिंगर ने साल 2017 में एक फेसकुक पोस्ट के जरिए नारीवाद पर एक लंबी व्याख्या दी थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे लिए नारीवाद का मतलब है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। वो ना ही हीन हैं और ना ही श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में आदर्श समाज वो होगा जिसमें हम सभी ने मिलकर काम किया।

I’d suggest you treat the multiple ‘cleavages’ in your brain before talking with anyone, let alone with a ‘feminist’ trying to ‘woo’ the ‘bolly gang’..

बता दें कि बॉलीवुड सिंगर ने हाल में एक ट्वीट के जरिए एक्ट्रेस कंगना रनौत को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो कंगना को कभी चैंपियन मानती थीं मगर अब वो एक मॉन्सटर बन गई हैं। कभी उन्होंने खुद इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कंगना अब वो सब कुछ कर रही हैं जिसके खिलाफ वो लड़ी थीं। वो दूसरे लोगों की साख को छीनने की कोशिश करती हैं। बकौल मोहपात्रा कंगना खुद को हर उस चीज के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रही हैं जो हिंदू और सांस्कृतिक है और वह इसमें पूरी तरह से पाखंडी हैं।

