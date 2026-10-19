उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में नौटियाल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

रामशरण नौटियाल बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता हैं। नौटियाल पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। वह करीब 12 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे।

पुराने साथी की घर वापसी हुई- कुमारी सैलजा

नौटियाल का कांग्रेस में स्वागत करते हुए सैलजा ने कहा कि पार्टी के पुराने साथी की घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा, ”हमारे पुराने साथी रामशरण नौटियाल जी को बीजेपी में घुटन महसूस हुई। वहां के माहौल और काम से उनका मन खिन्न हो गया। रामशरण नौटियाल जी फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं।”

गणेश गोदियाल ने भी नौटियाल का पार्टी में स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके आने से उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। गोदियाल ने कहा, ”आज रामशरण नौटियाल जी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि नौटियाल जी की मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी।”

2022 में लड़े थे बीजेपी के टिकट पर चुनाव

नौटियाल 2022 में उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

सम्मान न मिलने का लगाया था आरोप

उत्तराखंड में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। रामशरण नौटियाल ने पार्टी में सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी छोड़ने की वजह पूछे जाने पर नौटियाल ने कहा था कि कोई व्यक्ति जिस जगह पर पिछले 12 साल से काम कर रहा हो, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देता। उन्होंने कहा था, “व्यक्ति जहां भी काम करे, उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो वह उससे किनारा करेगा।”

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कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने अंकिता भंडारी हत्या मामले समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने का ऐलान किया है। कुमारी सैलजा ने शनिवार को कहा कि 27 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।