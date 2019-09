एक्टर संजय दत्त ने रविवार (15 सितंबर) को केंद्रीय नितिन गडकरी से नागपुर में उनके घर पर मुलाकात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले संजय दत्त और नितिन गडकरी का मिलना काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि संजय किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की बात को पहले ही सिरे से नकार चुके हैं।

राजनीतिक पार्टी में शामिल न होने की कही बातः बता दें हाल ही में आरएसपी ( राष्ट्रीय समाज पक्ष) के प्रमुख और पशुपालन मंत्री महादेव जानकर ने दावा किया था कि एक्टर संजय दत्त उनकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बाद में खुद संजय आगे आए और उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा न बनने पर सफाई दी। उन्होने कहा,’ मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। महादेव जानकर मेरे अच्छे दोस्त हैं और भाई हैं और मैं उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’

Maharashtra: Actor Sanjay Dutt paid a courtesy visit to Union Minister of Road Transport & Highways, Nitin Gadkari, at his residence in Nagpur, earlier today. pic.twitter.com/H7qd30Z1BL

