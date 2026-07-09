बिहार की राजधानी पटना में मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के आवास के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शव सचिवालय के समीप स्थित 15 नंबर पुल के नीचे पड़ा था, जो अनंत सिंह के सरकारी आवास के पास है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह किसी राहगीर ने पुल के नीचे शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

पुलिस का कहना है कि मृतक की उम्र, पहचान और मौत की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। युवक के पास से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज भी नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

Patna, Bihar: A body was found under suspicious circumstances near JDU MLA Anant Singh's residence. The deceased had injury marks on the face. Police have reached the spot and launched an investigation into the case pic.twitter.com/KWYhXEEiIi — IANS (@ians_india) July 9, 2026

हालांकि, पुलिस मृतक की जानकारी और पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जिससे मौत की वजह और यह शख्स यहां कैसे पहुंचा, उसके साथ अन्य कोई व्यक्ति था या नहीं। इस बात का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही युवक की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी।

शव जिस जगह मिला है, वह राजधानी का बेहद हाई-प्रोफाइल इलाका माना जाता है। यहां मोकामा विधायक अनंत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। ऐसे में यहां पर शव मिलना सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

‘हमें सुरक्षा दो, दोषी पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी हो…’, बिहार में भरत तिवारी की मां की भूख हड़ताल जारी

बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिवार के सदस्यों ने अपनी कुछ मांगें रखी हैं। परिवार का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, भरत तिवारी की मां आशा देवी की भूख हड़ताल जारी रहेगी। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि इस घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों और अफसरों को गिरफ्तार किया जाए। पढ़ें पूरी खबर।