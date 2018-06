गुरुवार (14 जून, 2018) को राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात औरंगजेब का शव जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से बरामद किया गया। ईद मानने के लिए छुट्टी लेकर घर लौटे जवान का आज अपहरण कर लिया गया था। जवान के अपरहण की खबर मिलती है सेना ने बड़ा ऑपरेशन भी चलाया था लेकिन देर शाम जवान का शव मिला। स्थानीय पुलिस के मुताबिक जवान पर ताबड़तोड़ गोलिया बरसाई गई हैं जिसकी वजह से जवान शहीद हुआ है। शहीद जवान का शव दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में गुसू से बरामद किया गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात औरंगजेब आज ईद के मौके पर छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। तभी उनका अपरहण कर लिया गया था। सेना ने जवान को छुड़ाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। इससे पहले अधिकारियों ने सूचना दी थी कि राजौरी के रहने वाले औरंगजेब को पुलवामा के कलमपुरा इलाके से अपरहण किया गया।

औरंगजेब 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री में थे और फिलहाल शोपियां के शादीमार्ग पर 44 राष्ट्रीय रायफल्स कैंप में तैनात थे। आज सुबह करीब 9 बजे यूनिट के आर्मी मेन ने ड्राईवर से कहा कि वे औरंगजेब को शोपियां में छोड़ दे। आतंकियों ने उनकी गाड़ी को कलमपुरा में रोककर सेना को जवान का अपहरण कर लिया था। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वास्ताव में क्या हुआ है।

#JammuAndKashmir: Body of Army man Aurangzeb, who was abducted by terrorists from Pulwama district, has been found at Gusoo, Pulwama. More details awaited. pic.twitter.com/5q9DHzXct7

— ANI (@ANI) June 14, 2018