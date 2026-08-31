नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद लापता लोगों की तलाश अब भारत तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की गंडक नदी से अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनके नेपाल की बाढ़ त्रासदी में मारे गए लोगों के होने की आशंका है। इस आपदा में 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में बरामद 17 शवों में से 13 कुशीनगर जिले के खड्डा और तमकुहीराज तहसील क्षेत्र से मिले हैं। इनमें सोमवार को बरामद किए गए चार शव भी शामिल हैं। वहीं, चार अन्य शव 27 अगस्त को महराजगंज के निचलौल तहसील क्षेत्र से बरामद हुए थे।

चार शव नेपाल प्रशासन को सौंपे गए

महराजगंज में मिले चार अज्ञात शवों को सोमवार को नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें तीन महिलाओं के शव भी शामिल हैं। शवों को अनिवार्य 72 घंटे की अवधि तक मोर्चरी में रखा गया था। पोस्टमार्टम के दौरान इनके डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं, ताकि नेपाल में लापता लोगों के परिवारों के डीएनए नमूनों से मिलान कर पहचान की जा सके।

निचलौल के तहसीलदार अमित सिंह के नेतृत्व में शवों को दो एंबुलेंस से नेपाल के नवलपरासी प्रशासन को सौंपा गया। यह कार्रवाई थूठीबारी के पास महेशपुर सीमा पर की गई।

अपर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि शवों को नेपाल पुलिस को सौंपने से पहले सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अधिकारियों के अनुसार, डीएनए संबंधी जानकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नेपाल प्रशासन के साथ शेयर की जाएगी।

कुशीनगर से मिले छह शव भी होंगे हैंडओवर

कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि जिले में मिले छह शवों को अनिवार्य 72 घंटे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को नेपाल के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। शवों की पहचान के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इस बीच नेपाल में लापता लोगों के परिवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रविवार को बड़ी संख्या में परिवार अस्पतालों और अन्य स्थानों पर अपने लापता परिजनों की तलाश करते नजर आए। वहीं, राहत और बचाव दल कीचड़ और मलबे के बीच लगातार खोज अभियान चला रहे हैं।

कैसे गंडक नदी तक पहुंचे शव?

नेपाल के रासुवा जिले में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ को एक चट्टान और बर्फ के हिमस्खलन से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भोतेकोशी नदी के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, जिससे अचानक पानी का तेज बहाव पैदा हुआ। भोतेकोशी नदी के निचले हिस्से को त्रिशूली नदी के नाम से भी जाना जाता है।

गंडक नदी नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के मुताबिक, नदी पहले महराजगंज जिले में प्रवेश करती है और इसके बाद कुशीनगर तथा देवरिया से होते हुए बिहार में पहुंचती है। इसी वजह से नेपाल में आई बाढ़ के बाद नदी के बहाव क्षेत्र में शवों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

NDRF-SDRF की टीमें नदी में चला रहीं सर्च ऑपरेशन

गंडक नदी और उसके आसपास के इलाकों में शवों और लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की फ्लड बटालियन की टीमें जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं।

अधिकारी नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी ले रहे हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश प्रशासन नेपाल के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है, ताकि बरामद शवों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके।

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नेपाल में अचानक आई भयावह बाढ़ के बाद बचाव कार्य और शवों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सुरक्षाकर्मियों को विशेष उपकरणों, ‘बॉडी बैग’, रस्सियों और हेलीकॉप्टर की कमी के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।