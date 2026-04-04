बोड़ाकी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन के साथ नोएडा-ग्रेनो मेट्रो की एक्वा लाइन का भी विस्तार यहां तक किया जाएगा। जिससे बोड़ाकी स्टेशन तक पहुंचने का संपर्क विकल्प और मजबूत होगा। जिसके कारण यह स्टेशन भविष्य में बहु-माडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। जहां रेल, सड़क और मेट्रो जैसी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अधिकारियों के मुताबिक, जमीन से जुड़ी बाधाएं दूर होने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि लंबे समय से जमीन अधिग्रहण को लेकर अटकी इस परियोजना के लिए किसान जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। जिसके बाद नोएडा- ग्रेनो को बड़ा रेलवे केंद्र मिलेगा।

वहीं, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बढ़ते दबाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। रेलवे और ग्रेनो प्राधिकरण इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित कर रहे हैं।

योजना के तहत यहां 13 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे

योजना के तहत यहां 13 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 137 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी, जिस पर अब सहमति बन गई है। परियोजना के तहत आने वाले करीब 1800 परिवारों के पुनर्वास की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रभावित किसानों को उनके वर्तमान आवास के बराबर जमीन शिव नादर विश्वविद्यालय के पास दी जाएगी, जहां उन्हें बसाया जाएगा।

माना जा रहा है कि नए स्टेशन के तैयार होने के बाद पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली 70 से अधिक ट्रेनों का संचालन यहां से किया जाएगा। इससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी और दिल्ली के रेलवे नेटवर्क पर भार भी कम होगा।

ग्रेनो सीईओ एनजी रवि के मुताबिक, बोड़ाकी स्टेशन को बहु-माडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी जमीन की रुकावट दूर होने से तेजी आएगी। वहीं, एक्वा लाइन का विस्तार मुसाफिरों को यहां पहुंचना आसान बनाएगा।

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नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो को विस्तारित किया जाएगा। इसमें चार स्टेशन होंगे। सेक्टर-61 संयुक्त (ज्वाइंट) स्टेशन होगा। जो एक तरह से दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो का संयुक्त स्टेशन होगा, जिसे जंक्शन की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन के रूप में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यह जेवर हवाई अड्डे तक की पहुंच भी आसान बनाएगी। आरआरटीएस सरायकाले खां से ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-4 से होकर नालेज पार्क-5 तक जाएगी। जो नालेज पार्क-5 में गाजियाबाद से प्रस्तावित आरआरटीएस को जोड़ेगी, जिससे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचना आसान होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करेंं क्लिक