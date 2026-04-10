उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केशीघाट के पास यमुना नदी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 25-30 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है।
जिले के अधिकारियों के अनुसार, वृंदावन में एक नाव पंटून पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। गोताखोर यमुना के गहरे पानी में डूबे हुए लोगों की तलाश में जुटे हैं।
स्थानीय पुलिस और आपदा राहत इकाइयों सहित बचाव दल घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। अब तक 14 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। इनमें से एक श्रद्धालु को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दुखद रूप से, इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि की है।
मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रप्रकाश सिंह ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समूह पंजाब से आया था और नदी का दौरा कर रहा था तभी यह दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक नाव पलट गई है। कई लोग डूब गए। अब तक 14 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। छह लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है।
हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ” उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है।”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, “जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
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उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) खत्म हो गई है और चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13,39,84,792 (13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792) मतदाता हैं। प्रदेश के कुल मतदाताओं में 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 (54.54 फीसदी) पुरुष जबकि 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 (45.46 फीसदी) मतदाता महिला हैं। इसके अलावा 4206 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पढ़ें पूरी खबर।