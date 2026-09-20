Mumbai News: मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार को एक बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर से टकरा गई और लगभग 75 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब चार छात्र मरीन ड्राइव से उत्तर की ओर जा रहे थे।
मृतकों की पहचान सनय गुज्जर (21 वर्ष), आदित्य जकासानिया (19 वर्ष) और धैर्य सेठ (17 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गाड़ी चला रहे थे। घायल छात्र आदित्य ओसवाल (23 वर्ष) का नायर अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
75 फीट नीचे गिरी कार
पुलिस के मुताबिक, गुज्जर, ओसवाल और शेठ विले पार्ले के एक मैनेजमेंट कॉलेज में बीबीए के छात्र थे। अहमदाबाद के मूल निवासी गुज्जर मुंबई में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी गुज्जर के परिवार की थी। प्रथम दृष्टया पुलिस को संदेह है कि कार तेज रफ्तार से चल रही थी जब गुज्जर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। पुलिस ने बताया कि कार पहले सड़क की बाहरी दीवार से टकराई और फिर लगभग 75 फीट नीचे गिर गई।
तारदेव पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ निरीक्षक मीना जगताप ने बताया, “ऐसा प्रतीत होता है कि कार बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। स्पीड की वजह से चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। कार सड़क की बाहरी दीवार से टकराई और फिर लगभग 75 फीट नीचे गिर गई, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।” पुलिस ने मृतकों के परिवार को सूचित कर दिया है और उनके मित्रों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर रही है।
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बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया (BMW Group India) ने 2026 की पहली तिमाही में लगातार विकास दिखाया है। जनवरी से मार्च के बीच कंपनी की कार रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़कर 4,944 हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11% अधिक है, जबकि देश का लक्जरी कार मार्केट लगभग स्थिर रहा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…