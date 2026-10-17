कम बारिश के कारण मुंबई में पानी की 10 फीसदी कटौती लागू है। ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पानी की बर्बादी रोकने के लिए अपने पुराने जलापूर्ति नेटवर्क को दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइनों में होने वाले रिसाव का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की रफ्तार भी मौजूदा स्तर से पांच गुना तक बढ़ाने की योजना है।

बीएमसी का अनुमान है कि वह हर दिन जितना पानी सप्लाई करती है, उसका करीब 34 फीसदी हिस्सा पाइपलाइनों में रिसाव और पानी की चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है। यह मात्रा करीब 1,394 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। मुंबई में पानी की पाइपलाइनों का नेटवर्क करीब 6,000 किलोमीटर लंबा है। इसका बड़ा हिस्सा कई दशक पुराना है। फिलहाल बीएमसी हर साल करीब 60 से 70 किलोमीटर पाइपलाइन ही बदल पाती है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सालाना 250 से 300 किलोमीटर करने की योजना है।

सोनार तकनीक से भूमिगत पाइपलाइनों की होगी निगरानी

इस योजना के तहत जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से एक है सोनार तकनीक का इस्तेमाल। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग (Sound Navigation and Ranging) है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों की मदद से वस्तुओं का पता लगाया जाता है और सतह के नीचे होने वाले बदलावों की पहचान की जाती है। बीएमसी इसी तकनीक की मदद से जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइनों में होने वाले रिसाव का सटीक पता लगाना चाहती है।

बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जब भी किसी पाइपलाइन में रिसाव होता है, तो जमीन के नीचे से पानी निकलकर ऊपर सड़क या रास्ते पर बहने लगता है। कई बार जब हम उस जगह की खुदाई करते हैं, तो पता चलता है कि पानी जहां से बाहर निकल रहा है, रिसाव वहां नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह हो रहा है। इसके बाद हमें अपने स्तर पर हिसाब लगाना पड़ता है, रिसाव होने की कुछ संभावित जगहों का पता लगाना पड़ता है और फिर सड़क की खुदाई तब तक जारी रखनी पड़ती है, जब तक रिसाव वाली जगह मिल नहीं जाती।”

उन्होंने बताया कि बार-बार खुदाई करने से सड़कें खराब होती हैं, जबकि कई बार रिसाव की असली जगह का पता लगाने में भी काफी समय लग जाता है। सोनार तकनीक से रिसाव वाली जगह की सटीक पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे बार-बार सड़क खोदने की जरूरत भी कम होगी।

बीएमसी अपने पुराने होते पाइपलाइन नेटवर्क को बदलने की रफ्तार भी बढ़ाना चाहती है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल हर साल 60 से 70 किलोमीटर पाइपलाइन बदली जाती है। यह पूरे नेटवर्क का मुश्किल से एक फीसदी है। अब लक्ष्य है कि हर साल 250 से 300 किलोमीटर पाइपलाइन बदली जाए, ताकि सालाना नेटवर्क के करीब पांच से छह फीसदी हिस्से को नया किया जा सके।

अभिजीत बांगर ने कहा, “अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो बीएमसी अभी अपने मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का सिर्फ एक फीसदी हिस्सा ही बदल पा रही है। आगे हमारा लक्ष्य है कि हर साल पुरानी पाइपलाइनों के पांच से छह फीसदी हिस्से को नई पाइपलाइनों से बदला जाए। अगले चार साल में इस काम की रफ्तार बढ़ाकर 25 से 30 फीसदी तक ले जाने की योजना है। इससे पानी का नुकसान कम होगा।”

बीएमसी साल 2021 में शुरू की गई अपनी ‘सभी के लिए पानी’ (Water for All) नीति का भी दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को पानी के अलग-अलग कनेक्शन दिए जाते हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों को पानी की नियमित और आधिकारिक सप्लाई व्यवस्था से जोड़ना और पानी की चोरी पर रोक लगाना है।

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, इस नीति के तहत अब तक पानी के कनेक्शन के लिए 35,697 आवेदन मिले हैं। इनमें से 29,110 कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

अभिजीत बांगर ने बताया कि बीएमसी इन प्रस्तावित उपायों की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। सलाहकार को छह महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। बीएमसी की योजना है कि इन उपायों को लागू करने का काम 2027 के मध्य के आसपास शुरू कर दिया जाए।

यह कदम मुंबई की महापौर रितु तावड़े की ओर से नगर निगम प्रशासन को दिए गए निर्देश के एक सप्ताह बाद उठाया जा रहा है। महापौर ने प्रशासन से कहा था कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में नगर निगम सदन के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

मुंबई को पानी की सप्लाई शहर के उपनगरों और आसपास के जिलों में स्थित सात झीलों से होती है। इनमें तुलसी, विहार, भातसा, तानसा, मोडक सागर, अपर वैतरणा और मिडिल वैतरणा झीलें शामिल हैं। मानसून के दौरान होने वाली बारिश से इन झीलों में पानी जमा होता है। इसके बाद पाइपलाइनों के नेटवर्क के जरिए यह पानी घरों और अन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंचाया जाता है।

मुंबई में हर दिन पानी की मांग करीब 4,600 मिलियन लीटर है, जबकि बीएमसी लगभग 4,100 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई करती है। इसमें से अनुमानित 1,394 मिलियन लीटर पानी पाइपलाइनों में रिसाव और पानी की चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है।

इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके अलावा, तापमान अधिक रहने से पानी का वाष्पीकरण भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में बीएमसी ने पानी की सप्लाई में 10 फीसदी कटौती लागू की है। इसका मकसद उपलब्ध पानी के भंडार को अगले साल सितंबर तक बनाए रखना है।

मुंबई में पानी की बर्बादी: आंकड़ों में

पानी की रोजाना मांग: 4,600 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी)

पानी की रोजाना सप्लाई: 4,100 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी)

रिसाव और चोरी से बर्बाद होने वाला अनुमानित पानी: 1,394 मिलियन लीटर प्रतिदिन (34 फीसदी)

मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई: 6,000 किलोमीटर

बीएमसी की क्या है योजना?

जमीन के नीचे पाइपलाइनों में रिसाव की सटीक जगह का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल करना।

हर साल पाइपलाइन बदलने की रफ्तार 60-70 किलोमीटर से बढ़ाकर 250-300 किलोमीटर करना।

झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को पानी के आधिकारिक कनेक्शन देने के लिए ‘सभी के लिए पानी’ (Water for All) नीति का दायरा बढ़ाना।

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मुंबई की सड़कें इन दिनों बारिश के पानी से लबालब हैं, अंडरपास डूबे हुए हैं और लोग घुटनों तक पानी में चलकर दफ्तर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ उसी शहर के लाखों घरों की टोंटियों में पानी की कमी बनी हुई है। सवाल उठता है कि जब पूरा शहर पानी में डूबा है तो पीने का पानी आखिर कहां चला गया? दरअसल, सड़कों पर भरा बारिश का पानी और घरों तक पहुंचने वाला पेयजल एक ही रास्ते से नहीं आता। यही वजह है कि भारी बारिश के बावजूद मुंबई इस समय जलभराव और पेयजल संकट, दोनों का सामना एक साथ कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक



