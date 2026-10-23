एक तरफ मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर में सरकारी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और निजी पुनर्विकास योजनाओं के लिए 7,500 से ज्यादा पेड़ काटने की तैयारी है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ट्री अथॉरिटी ने पांच महीने के भीतर 7,633 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी है। करीब चार साल तक भंग रहने के बाद इस अथॉरिटी का गठन अप्रैल में दोबारा किया गया था। मंजूरी पाने वाले कुल पेड़ों में से 3,502 को पूरी तरह काटा जाएगा, जबकि 4,131 पेड़ों को काटकर दूसरी जगह लगाने की योजना है। मुंबई में पेड़ों की सुरक्षा, उनकी कटाई की अनुमति और नए पेड़ लगाने से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी इसी ट्री अथॉरिटी की है।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिले आंकड़ों के मुताबिक, पेड़ों को काटने की मंजूरी से जुड़े कम से कम 43 प्रस्ताव ट्री अथॉरिटी के सामने रखे गए थे। इन प्रस्तावों को 8 मई से 5 अक्टूबर के बीच हुई आठ बैठकों में मंजूरी दी गई।

पेड़ों को हटाने की मांग बीएमसी और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) जैसी सरकारी एजेंसियों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ निजी पुनर्विकास योजनाओं के लिए की गई थी। इनमें मुंबई कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास परियोजना और ऑरेंज गेट टनल परियोजना समेत कई अन्य काम शामिल हैं। संबंधित एजेंसियों ने ट्री अथॉरिटी के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे। इनमें उन्होंने अपनी परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले पेड़ों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की थी।

अलग-अलग एजेंसियों के प्रस्तावों में कुल 14,877 पेड़ों की पहचान की गई। ये सभी पेड़ संबंधित परियोजनाओं के रास्ते में पड़ते हैं। इनमें से 3,502 पेड़ों को पूरी तरह काटने, 4,131 पेड़ों को दूसरी जगह लगाने और बाकी पेड़ों को वहीं सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया गया था।

इन प्रस्तावों को ट्री अथॉरिटी ने मंजूरी दी। यह अथॉरिटी करीब चार साल तक भंग रहने के बाद अप्रैल में दोबारा गठित हुई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने बीएमसी के उद्यान अधीक्षक और ट्री ऑफिसर से इस बारे में सवाल पूछे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

आंकड़े क्या बताते हैं?

दस्तावेजों के मुताबिक, सबसे ज्यादा पेड़ों को काटने और दूसरी जगह लगाने की मंजूरी मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए दी गई। इस परियोजना से जुड़ी एजेंसी ने 706 पेड़ों को काटने और 1,294 पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का प्रस्ताव दिया था।

उदाहरण के लिए कोस्टल रोड परियोजना के पैकेज ई के तहत कांदिवली में 33 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव था। वहीं, परियोजना के पैकेज एफ के लिए गोराई के पास 140 और बोरीवली में 80 पेड़ों को काटने की मांग की गई थी।

इसी तरह पैकेज डी के लिए चारकोप के पास 23 और 118 पेड़ों को काटने के प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा, बांगर नगर से माइंडस्पेस तक के हिस्से के लिए 130 पेड़ों और परियोजना के पैकेज ए के लिए 182 पेड़ों को काटने की मंजूरी मांगी गई थी।

कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से से जुड़े इन सभी प्रस्तावों को 29 मई को हुई बैठक में मंजूरी दी गई। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की मंजूरी जिन दूसरी परियोजनाओं के लिए दी गई, उनमें एमएमआरडीए का चेड्डा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर, मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना, धारावी पुनर्विकास परियोजना और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक बनने वाली सुरंग शामिल हैं।

पेड़ काटने की मंजूरी कैसे मिलती है?

मुंबई में विकास कार्यों के लिए पेड़ों को काटने या नए पेड़ लगाने से जुड़े सभी प्रस्तावों को ट्री अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होती है। इस अथॉरिटी में 13 निर्वाचित सदस्य और अधिकतम 10 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।

बीएमसी में ट्री अथॉरिटी का गठन 1976 में महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 44,1975 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस कानून के मुताबिक, अथॉरिटी की बैठकों की अध्यक्षता बीएमसी आयुक्त करते हैं। वही इस समिति के अध्यक्ष भी होते हैं।

पेड़ों को काटने, उन्हें बचाने या दूसरी जगह लगाने से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी ट्री अथॉरिटी देती है। हालांकि, इससे पहले इन प्रस्तावों को सरकारी अधिकारियों की जांच और कई स्तरों वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के मुताबिक, मुंबई में कोई भी निजी बिल्डर या सरकारी एजेंसी जब विकास कार्य करती है, तो उसे सबसे पहले उन पेड़ों की पहचान करनी होती है, जिन पर निर्माण कार्य के दौरान असर पड़ सकता है। इसके बाद उसे इन सभी पेड़ों की सूची बीएमसी के संबंधित जोन के उद्यान उप अधीक्षक के पास जमा करनी होती है।

प्रस्ताव मिलने के बाद जोन के अधिकारी यह देखते हैं कि काम किस इलाके में होना है। इसके बाद वे दस्तावेज संबंधित वार्ड के उद्यान सहायक अधीक्षक के पास भेजते हैं।

अगले चरण में वार्ड स्तर पर प्रस्ताव की जांच होती है। इसके लिए एक अधिकारी, यानी जूनियर ट्री ऑफिसर, मौके पर जाकर पेड़ों और निर्माण स्थल का निरीक्षण करता है। वह यह पहचानता है कि निर्माण कार्य से किन पेड़ों पर असर पड़ेगा और कौन-सा इलाका प्रभावित होगा।

इसके बाद बिल्डर या संबंधित एजेंसी को प्रभावित होने वाले पेड़ों पर नंबर डालने होते हैं। साथ ही, अलग-अलग रंगों के निशान लगाकर यह बताना होता है कि किन पेड़ों को पूरी तरह हटाया जाएगा, किन्हें वहीं सुरक्षित रखा जाएगा और किन्हें दूसरी जगह लगाया जाएगा।

मौके पर की गई जांच के आधार पर पेड़ों की एक विस्तृत सूची तैयार होती है। इसमें पेड़ों के वैज्ञानिक नाम, उनकी उम्र, ऊंचाई और किस प्रजाति या परिवार से वे संबंधित हैं, इसकी जानकारी दर्ज की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्थायी रूप से काटने के लिए केवल उन्हीं पेड़ों को चुना गया है, जो परियोजना के रास्ते में पड़ रहे हैं, जूनियर ट्री ऑफिसर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट के साथ पेड़ों की सूची और उन्हें दूसरी जगह लगाने की योजना भी जमा की जाती है। इसके बाद फाइल उद्यान सहायक अधीक्षक के पास जाती है, जो इसे आगे जोन के उप अधीक्षक को भेजते हैं।

पेड़ों को काटने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले नगर निगम अखबार में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करता है। इसके जरिए लोगों से प्रस्तावित कटाई को लेकर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं।

इन सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम प्रस्ताव उद्यान अधीक्षक के पास भेजा जाता है। वहां से यह उद्यान विभाग के उप नगर आयुक्त (डीएमसी) के पास पहुंचता है। आखिर में डीएमसी इस प्रस्ताव को चर्चा और अंतिम मंजूरी के लिए ट्री अथॉरिटी के सामने रखते हैं।

हालांकि, इन प्रस्तावों पर ट्री अथॉरिटी के सदस्यों के बीच चर्चा होती रही, लेकिन मार्च 2022 में बीएमसी की निर्वाचित परिषद भंग होने के बाद करीब चार साल तक इस अथॉरिटी में निर्वाचित सदस्य नहीं थे।

बीएमसी के चुनाव नहीं होने के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में पेड़ों को काटने से जुड़े सभी प्रस्तावों को नगर निगम आयुक्त ही मंजूरी देते थे या खारिज करते थे। उस दौरान आयुक्त राज्य सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।

दोबारा गठित हुई ट्री अथॉरिटी

31 मार्च को आखिरकार बीएमसी की आम सभा में घोषणा करके ट्री अथॉरिटी का गठन किया गया। इसके बाद अप्रैल में इसकी पहली बैठक हुई। फिलहाल, इस अथॉरिटी में भाजपा के पांच, शिवसेना (यूबीटी) के चार, शिवसेना के दो और कांग्रेस तथा एआईएमआईएम के एक-एक पार्षद सदस्य हैं। अथॉरिटी में अलग-अलग पार्टियों के सदस्यों की संख्या बीएमसी की 227 सदस्यीय निर्वाचित परिषद में उनकी ताकत के हिसाब से तय की गई है।

कानून के मुताबिक, ट्री अथॉरिटी में अधिकतम 10 मनोनीत सदस्य भी होने चाहिए। लेकिन अब तक इन सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके बावजूद अथॉरिटी ने प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने इन फैसलों पर सवाल भी उठाए और उनकी आलोचना की।

विकास परियोजनाओं से हरियाली को नुकसान

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बीएमसी के अधिकारियों ने पेड़ों को काटने की बड़ी संख्या में मिली मंजूरी के पीछे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को वजह बताया।

एक अधिकारी ने कहा, “अगर कोरोना महामारी से पहले के समय को देखें, तो न तो बीएमसी और न ही दूसरी एजेंसियां इतने बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर काम कर रही थीं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी परियोजनाओं की संख्या भी बढ़ी है और उनका आकार भी बड़ा हुआ है। इसी वजह से अब ज्यादा पेड़ इनकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े इलाकों में फैली हैं।”

बीएमसी सदन के नेता और स्थायी समिति के सदस्य गणेश खनकर ने भी इस बात से सहमति जताई। उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड, मेट्रो के काम और धारावी पुनर्विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, “जब हमारे पास छोटे विकास कार्यों के प्रस्ताव आते हैं, तो उनसे प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या काफी कम होती है। लेकिन अब कोस्टल रोड, मेट्रो और यहां तक कि कई इलाकों को एक साथ विकसित करने वाली क्लस्टर पुनर्विकास परियोजनाओं का दायरा काफी बड़ा हो गया है।”

हालांकि, खनकर ने कहा कि पेड़ों को काटने की मंजूरी बढ़ने के साथ ही उन्हें दूसरी जगह लगाने की अनुमति देने की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, “पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का चलन बढ़ रहा है। कितने पेड़ लगाने हैं और परियोजना का आकार कितना बड़ा है, इसे ध्यान में रखकर हम पेड़ों को दूसरी जगह लगाने की योजनाओं को मंजूरी देते हैं।

खनकर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “आरे और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बड़े खुले इलाके उपलब्ध हैं, इसलिए बिल्डर पेड़ों को दूसरी जगह लगाने के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। कोस्टल रोड जैसी बड़ी परियोजनाओं के मामले में वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जमीन के हिसाब से शहर की सीमा से बाहर पेड़ों को लगाया जाता है।”

पेड़ों को काटने की ये मंजूरियां ऐसे समय में दी गई हैं, जब मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब बना हुआ है और गर्मी का दौर भी लंबे समय तक चल रहा है। विशेषज्ञों और अलग-अलग अध्ययनों में इन समस्याओं का संबंध शहर की हरियाली से भी जोड़ा गया है। बीएमसी की 2011 की वृक्ष गणना के मुताबिक, मुंबई में उस समय 29.75 लाख पेड़ थे। हालांकि, शहर में अब पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, इसका ताजा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि पेड़ों की नई गणना का काम चल रहा है।

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दशहरे के अगले दिन बुधवार को मुंबई की सुबह धुंध की मोटी चादर के साथ हुई। यूएस बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन IQAir के मुताबिक, मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गई। इस दौरान शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ मुंबई उस समय भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी बन गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक