शत्रुघ्न सिन्हा की मौजूदगी में बीएमसी ने गिराया बंगले का अवैध निर्माण

मुंबई के जुहू इलाके में भाजपा सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की आठ मंजिला आवासीय इमारत के अवैध विस्तार एवं निर्माण को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गिरा दिया है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बीएमसी को सिन्हा के आवास ‘रामायण’ के अवैध विस्तार की कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद उन्हें इस संबंध में नोटिस भी भेजा गया था। अधिकारी ने बताया, ‘‘सिन्हा ने हालांकि, नोटिसों का जवाब भी दिया लेकिन हमने निर्माण के प्रावधानों के अनुसार विस्तार में त्रुटि पाई और सोमवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।’’

कई मुद्दों पर भाजपा की नीतियों से असहमत नहीं होने वाले बिहार से सांसद सिन्हा उस वक्त घर में ही थे जब यह कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण को गिराए जाने के दौरान सिन्हा ने सहयोग किया। वह अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं। गौरतलब है कि भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आधार कार्ड की जानकारियां लीक होने पर चल रही बहस पर भी सोमवार को अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि आधार ब्यौरे के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाली खबर देने वाली पत्रकार को कथित सच्चाई सामने लाने के लिए परेशान किया जा रहा है और पूछा कि क्या देश के लोग किसी ‘बनाना रिपब्लिक’ में रह रहे हैं।

A journalist is hauled up for reporting alleged truth about malfunctioning & misuse of Aadhar. Are we living in a Banana Republic? What kind of “justice” is this? Is there only politics of vendetta? Even public is being victimised for coming out honestly for society & the nation.

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 8, 2018